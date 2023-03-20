Жителя Бурятии осудили за попытку дать взятку полицейским

Мужчине назначили обязательные работы



Житель Джидинского района Бурятии, пытавшийся подкупить полицейских, предстал перед судом.



Инцидент произошёл в августе 2022 года. Сотрудники полиции в ходе рейда обнаружили у 49-летнего местного жителя наркотическое средство в значительном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Желая избежать уголовной ответственности, мужчина предложил полицейским «закрыть глаза» за взятку. Сотрудники от денег отказались.



В итоге сельчанин был признан судом виновным по двум статьям УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на дачу взятки».



Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 4 месяца с удержанием 10 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор пока не вступил в законную силу.

