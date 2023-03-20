Жителя Бурятии осудили за попытку дать взятку полицейским

Мужчине назначили обязательные работы
Житель Джидинского района Бурятии, пытавшийся подкупить полицейских, предстал перед судом.
Инцидент произошёл в августе 2022 года. Сотрудники полиции в ходе рейда обнаружили у 49-летнего местного жителя наркотическое средство в значительном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Желая избежать уголовной ответственности, мужчина предложил полицейским «закрыть глаза» за взятку. Сотрудники от денег отказались.
В итоге сельчанин был признан судом виновным по двум статьям УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на дачу взятки».
Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 4 месяца с удержанием 10 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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