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Жителя Бурятии осудили за попытку дать взятку полицейским

Жителя Бурятии осудили за попытку дать взятку полицейским
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине назначили обязательные работы

Житель Джидинского района Бурятии, пытавшийся подкупить полицейских, предстал перед судом.

Инцидент произошёл в августе 2022 года. Сотрудники полиции в ходе рейда обнаружили у 49-летнего местного жителя наркотическое средство в значительном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Желая избежать уголовной ответственности, мужчина предложил полицейским «закрыть глаза» за взятку. Сотрудники от денег отказались.

В итоге сельчанин был признан судом виновным по двум статьям УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на дачу взятки».

Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 4 месяца с удержанием 10 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу.
покушение на дачу взятки должностному лицу

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