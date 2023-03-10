В пригороде Иркутска на школьника напала собака

Ребёнок хотел забрать свои вещи, к которым приблизилась собака



На мальчика в селе Пивовариха Иркутского района напала хозяйская собака. К проверке информации незамедлительно подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции.



Выяснилось, что инцидент произошёл возле школы, где пострадавший ребёнок играл с другими детьми.



- Заметив, как к его вещам, оставленным неподалёку подошла собака, он решил забрать их. В этот момент животное напало, причинив ребёнку телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В тот же день полицейские установили владельца собаки.



По данному факту проводится проверка. Материалы будут направлены в администрацию Ушаковского муниципального образования.

