В пригороде Иркутска на школьника напала собака

Ребёнок хотел забрать свои вещи, к которым приблизилась собака
На мальчика в селе Пивовариха Иркутского района напала хозяйская собака. К проверке информации незамедлительно подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции.
Выяснилось, что инцидент произошёл возле школы, где пострадавший ребёнок играл с другими детьми.
- Заметив, как к его вещам, оставленным неподалёку подошла собака, он решил забрать их. В этот момент животное напало, причинив ребёнку телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В тот же день полицейские установили владельца собаки.
По данному факту проводится проверка. Материалы будут направлены в администрацию Ушаковского муниципального образования.
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Происшествия, Фото:
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