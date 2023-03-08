Женщины были доставлены в Иркутск и переданы медикам
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, днём 6 марта в Бурятии от туристической группы поступило сообщение о том, что при спуске с перевала «Горных Духов» в Окинском районе получили травмы две женщины.
Вечером, 6 марта, для оказания помощи из посёлка Кырен выдвинулись спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, а утром 7 марта из города Иркутск вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда.
Вчера, в 12:36 вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл к месту расположения лагеря туристической группы, в 13:05 вертолёт вылетел с пострадавшими на борту в город Иркутск.
- Благодаря своевременной профессиональной помощи спасателей, в 13:57, пострадавшие женщины в удовлетворительном состоянии были доставлены в город Иркутск и переданы бригаде скорой помощи, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
В Бурятии спасли пострадавших в горах туристок
Происшествия, Фото:
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