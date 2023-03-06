К ним направят спасателей
Случилось это на перевале Горных Духов. Что именно с туристами, не уточняется. «Организовано реагирование поисково-спасательных подразделений», – отметили в МЧС.
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05 марта
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На перевале Горных Духов в Бурятии пострадали два человека
Происшествия, Фото:
К ним направят спасателей
Случилось это на перевале Горных Духов. Что именно с туристами, не уточняется. «Организовано реагирование поисково-спасательных подразделений», – отметили в МЧС.
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К ним направят спасателей
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