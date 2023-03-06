На перевале Горных Духов в Бурятии пострадали два человека

К ним направят спасателей





Всё произошло днём 6 марта в Окинском районе. В центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС поступило сообщение, что два человека пострадали при спуске с гор.Случилось это на перевале Горных Духов. Что именно с туристами, не уточняется. «Организовано реагирование поисково-спасательных подразделений», – отметили в МЧС.