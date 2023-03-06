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На перевале Горных Духов в Бурятии пострадали два человека

На перевале Горных Духов в Бурятии пострадали два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К ним направят спасателей

Всё произошло днём 6 марта в Окинском районе. В центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС поступило сообщение, что два человека пострадали при спуске с гор.

Случилось это на перевале Горных Духов. Что именно с туристами, не уточняется. «Организовано реагирование поисково-спасательных подразделений», – отметили в МЧС.

пострадавшие туристы горы

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