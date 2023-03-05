В Иркутске тушили крупный пожар в строящейся многоэтажке

Пострадавших нет



Сегодня в 4:46 местного времени поступило сообщение о пожаре на улице Байкальской, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. Площадь пожара около 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

На момент прибытия пожарных горели строительные леса на 16-м этаже строящегося дома. Огнеборцы не смогли подняться наверх и начать тушение: строительные конструкции грозили обрушиться. Для установки специальной высотной техники, которая подаёт воду наверх, не предусмотрена площадка.

Пожарные вручную разобрали завалы строительного материала и металлических конструкций, чтобы установить подъёмники.

Производится проливка строительной опалубки на верхних этажах. На месте с утра 5 марта работали семь единиц техники и 20 человек.