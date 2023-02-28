В Чите задержали неудачливого автоугонщика

Мужчина оставил иномарку возле запертых ворот



В Чите владелец производственной базы на ночь оставил свой автомобиль марки Toyota, а утром не обнаружил его на территории базы. Мужчина заявил в полицию об угоне.



Полицейские нашли иномарку в нескольких метрах от места его исчезновения со следами взлома замка зажигания.



Угонщиком оказался 29-летний работник базы. Его задержали и доставили в полицию, где признался в содеянном.



- Выяснилось, что злоумышленник в ночное время решил покататься на иномарке, которая оказалась незапертой. Подозреваемый сломал замок зажигания и смог проехать несколько метров до въездных ворот. Открыть он их не смог и бросил автомобиль, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.





