28 февраля

27 февраля

Популярное

В Чите задержали неудачливого автоугонщика

В Чите задержали неудачливого автоугонщика
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина оставил иномарку возле запертых ворот

В Чите владелец производственной базы на ночь оставил свой автомобиль марки Toyota, а утром не обнаружил его на территории базы. Мужчина заявил в полицию об угоне.

Полицейские нашли иномарку в нескольких метрах от места его исчезновения со следами взлома замка зажигания.

Угонщиком оказался 29-летний работник базы. Его задержали и доставили в полицию, где признался в содеянном.

- Выяснилось, что злоумышленник в ночное время решил покататься на иномарке, которая оказалась незапертой. Подозреваемый сломал замок зажигания и смог проехать несколько метров до въездных ворот. Открыть он их не смог и бросил автомобиль, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.


Чита угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите задержали неудачливого автоугонщика
В Чите задержали неудачливого автоугонщика
Происшествия, 28.02.2023
Мужчина оставил иномарку возле запертых ворот
В Иркутской области автобус сбил на «зебре» 18-летнюю девушку
В Иркутской области автобус сбил на «зебре» 18-летнюю девушку
Происшествия, 28.02.2023
Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали 
Читинец не стал жертвой мошенников благодаря супруге
Читинец не стал жертвой мошенников благодаря супруге
Происшествия, 28.02.2023
Женщина убедила мужа не верить словам аферистов
Забайкалка украла деньги у знакомого, пока гостила у него
Забайкалка украла деньги у знакомого, пока гостила у него
Происшествия, 28.02.2023
Девушка перевела деньги с мобильного банка жертвы на другой счёт
Стали известны подробности намечавшегося в Улан-Удэ массового побоища подростков
Стали известны подробности намечавшегося в Улан-Удэ массового побоища подростков
Происшествия, 28.02.2023
Глава МВД рассказал, как полицейские предотвратили драку между несовершеннолетними 
Улан-удэнец после бурных выходных остался без золотой цепочки
Улан-удэнец после бурных выходных остался без золотой цепочки
Происшествия, 28.02.2023
Мужчина много выпивал и не помнил, что случилось 
Читинец выжил после нескольких ударов ножом в шею
Читинец выжил после нескольких ударов ножом в шею
Происшествия, 28.02.2023
Нападавший ранее расправился ещё с двумя мужчинами
В Братске задержали 36-летнюю закладчицу синтетики
В Братске задержали 36-летнюю закладчицу синтетики
Происшествия, 28.02.2023
Женщина успела совершить 44 закладки
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве в гостевом домике
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве в гостевом домике
Происшествия, 28.02.2023
Мужчина расправился с постояльцем из ревности 
В Улан-Удэ директор турфирмы присвоила почти миллион рублей за путёвку
В Улан-Удэ директор турфирмы присвоила почти миллион рублей за путёвку
Происшествия, 28.02.2023
На эти деньги семья планировала поездку за границу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^