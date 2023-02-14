В центре Иркутска полыхает двухэтажное здание с кафе



Сейчас проводятся работы по ликвидации открытого горения.







В здании расположены несколько организаций, в том числе кафе и салон красоты.



14 февраля в центре Иркутска, в 130 квартале загорелось двухэтажное деревянное здание. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 16:00. К месту были направлены пять пожарных расчётов.- Люди эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли деревянного двухэтажного здания шёл дым, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.