В центре Иркутска полыхает двухэтажное здание с кафе

Пожар произошёл в 130 квартале
14 февраля в центре Иркутска, в 130 квартале загорелось двухэтажное деревянное здание. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 16:00. К месту были направлены пять пожарных расчётов.
- Люди эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли деревянного двухэтажного здания шёл дым, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сейчас проводятся работы по ликвидации открытого горения.
В здании расположены несколько организаций, в том числе кафе и салон красоты.
Пожар произошёл в 130 квартале
Чёрный дым с места пожара было видно издалека
Посты он писал в соцсети «Одноклассники»
Горит склад со стройматериалами
Экипаж сообщил об отказе одного из двигателей
Следователи начали проверку
Сбережения хранились дома
Сим-карты были спрятаны во внутреннем кармане
Пожар произошёл в доме на бульваре Карла Маркса
Многоквартирный дом, в строительство которого вложились люди, так и не был возведён
Оборудование стояло в бане
Дома у мужчины нашли более килограмма «синтетики»
Изъято более 1,5 килограммов наркотических средств
Она опрокинула свой автомобиль
Налётчик хотел решить проблемы в бизнесе