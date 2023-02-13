Зарегистрировано 58 ДТП с пострадавшими
В январе на дорогах Бурятии зарегистрировано 58 ДТП с пострадавшими. Пять человек погибли, ещё 78 получили травмы, сообщили в МВД по Бурятии.
При этом в 10 авариях пострадали несовершеннолетние.
- Из основных видов ДТП с травмированными гражданами можно выделить следующие: столкновения транспортных средств – 25 фактов, наезды на пешеходов – 16 случаев, съезды с дороги – 11 аварий, иные - 6, - отметили в министерстве внутренних дел.
По вине водителей в нетрезвом виде совершено пять ДТП, в которых травмы получили девять граждан, один человек скончался.
С начала года задержаны 630 пьяных водителей.
За месяц на дорогах Бурятии погибли пять человек
Происшествия, Фото:
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