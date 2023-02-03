В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание





В своём объяснении по факту ДТП водитель пояснил, что потерял сознание за рулем автомобиля, так как имеет проблемы со здоровьем. При этом мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в наркологическом диспансере.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.