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В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание

В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Однако от освидетельствования на опьянение он отказался

В Улан-Удэ водитель, сбивший 2 февраля сразу двух пешеходов на тротуаре, заявил, что устроил аварию из-за проблем со здоровьем. По его словам, он потерял сознание прямо за рулём.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло накануне около 15.30 часов на бульваре Карла Маркса. Аварию устроил мужчина, не имеющий водительских прав: ранее он был их лишён, а после окончания срока лишения не сдавал положенный экзамен.

- 34-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», не имеющий права управления транспортными средствами, при выезде с кругового движения выехал на тротуар в районе дома № 16 бульвара Карла Маркса, где совершил наезд на двух пешеходов. После чего совершил наезд на электроопору. В результате ДТП оба пешехода – женщина 1948 года рождения и мужчина 1976 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


 


В своём объяснении по факту ДТП водитель пояснил, что потерял сознание за рулем автомобиля, так как имеет проблемы со здоровьем. При этом мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в наркологическом диспансере.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП

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