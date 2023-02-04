В Бурятии на пожаре погиб пятимесячный ребёнок





Сегодня, 4 февраля, на улице Партизанская в селе Тарбагатай сгорел дом.Сообщение о происшествии на пульт пожарной охраны поступило в 17:14 от соседей. В момент возгорания в доме находилось трое детей, двое из них, обнаружив открытый огонь побежали к соседям и сообщили о пожаре, после чего они незамедлительно вызвали пожарную охрану.К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части №43 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и дежурный караул пожарно-спасательной части №8 МЧС России.На момент прибытия огнеборцев одноэтажный брусовой дом был полностью охвачен огнём изнутри.После ликвидации возгорания пожарным в доме было обнаружено тело пятимесячного ребёнка.- В результате пожара дом полностью уничтожен огнём. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности одного из детей, который растапливал печь бензином, в результате чего произошло возгорание, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Информация уточняется.