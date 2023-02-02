На капоте автомобиля оказались пенсионерка и мужчина
Сегодня, 2 февраля, в Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса произошло ДТП с двумя пострадавшими. Там 34-летний мужчина, управлявший Toyota Mark II, несмотря на отсутствие водительских прав, сбил двух пешеходов, а затем врезался в столб. На капоте иномарки оказались 76-летняя пенсионерка и 46-летний мужчина.
- По предварительным данным сегодня около 15.30 часов на бульваре Карла Маркса, 16 34-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, не имеющий прав управления транспортом, следуя со стороны улицы Больничной, при выезде с кольцевого движения не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. После чего совершил наезд на электроопору, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали пожилая женщина и мужчина. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
В Улан-Удэ лихач без прав сбил двух пешеходов и врезался в столб
Происшествия, Фото:
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