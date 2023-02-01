В Улан-Удэ подросток обстрелял маршрутку из пневмата

В Улан-Удэ полицейские установили и задержали хулигана, который повредил пассажирское окно маршрутки. Как выяснилось, маршрутку обстреляли из пневматического пистолета.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл в Улан-Удэ 30 января около 18 часов с маршрутным автобусом, ехавшим с остановки «Элеватор» в направлении площади Советов. В результате происшествия никто не пострадал, на место оперативно приехали полицейские.
- Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе осмотра обнаружила три скола округлой формы диаметром до 5 мм на внешней стороне стекла. Повреждения, по словам эксперта, могли образоваться при выстреле из пневматического оружия. По данному факту дознанием было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Стрелявшим оказался 16-летний студент колледжа. Его личность установили сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции.
Молодой человек признался, что приобрёл «пневматику» путём обмена на другую вещь в Интернете. Вместе с другом решил проверить оружие в действии. После обстрела маршрутки он вместе с товарищем скрылся.
Подросток проживает в благополучной семье, ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.
Пневматический пистолет полицейские изъяли.
Сейчас материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования