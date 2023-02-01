01 февраля

31 января

Популярное

В Улан-Удэ подросток обстрелял маршрутку из пневмата

В Улан-Удэ подросток обстрелял маршрутку из пневмата
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Пневматический пистолет он получил, обменяв на другую вещь

В Улан-Удэ полицейские установили и задержали хулигана, который повредил пассажирское окно маршрутки. Как выяснилось, маршрутку обстреляли из пневматического пистолета.

Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл в Улан-Удэ 30 января около 18 часов с маршрутным автобусом, ехавшим с остановки «Элеватор» в направлении площади Советов. В результате происшествия никто не пострадал, на место оперативно приехали полицейские.


- Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе осмотра обнаружила три скола округлой формы диаметром до 5 мм на внешней стороне стекла. Повреждения, по словам эксперта, могли образоваться при выстреле из пневматического оружия. По данному факту дознанием было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Стрелявшим оказался 16-летний студент колледжа. Его личность установили сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции.

Молодой человек признался, что приобрёл «пневматику» путём обмена на другую вещь в Интернете. Вместе с другом решил проверить оружие в действии. После обстрела маршрутки он вместе с товарищем скрылся.

Подросток проживает в благополучной семье, ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

Пневматический пистолет полицейские изъяли. 

Сейчас материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования
автобус хулиганство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ подросток обстрелял маршрутку из пневмата
В Улан-Удэ подросток обстрелял маршрутку из пневмата
Происшествия, 01.02.2023
Пневматический пистолет он получил, обменяв на другую вещь
У жителя Бурятии за пьяную езду конфисковали грузовик
У жителя Бурятии за пьяную езду конфисковали грузовик
Происшествия, 01.02.2023
Мужчина по своей вине лишился единственного средства заработка
На Байкале два автомобиля оказались в промоине
На Байкале два автомобиля оказались в промоине
Происшествия, 01.02.2023
Инциденты произошли в проливе Малое Море
Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Происшествия, 31.01.2023
Мужчина напал с ножом на лежавшего на диване приятеля
На Байкале женщина провалилась под лёд
На Байкале женщина провалилась под лёд
Происшествия, 31.01.2023
Её крайне возмутило отсутствие предупреждающих знаков в этом месте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^