В Улан-Удэ хулиганы разбили окно ехавшей маршрутки

Полиция ищет тех, кто это сделал



Вечером 30 января в Улан-Удэ неизвестный разбил пассажирское окно автобуса, который ехал по маршруту. Маршуртка следовала с остановки «Элеватор» в направлении площади Советов. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в паблике «Аноним 03».



Водитель заявил о происшествии в полицию в 18:10 в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские на внешней стороне стекла обнаружили сколы округлой формы.



- В настоящее время полицейскими устанавливаются лица, причастные к инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», в рамках которого экспертизой будут установлены характер и причины повреждений, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



К счастью, в результате происшествия в салоне автобуса никто не пострадал.



