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В Улан-Удэ хулиганы разбили окно ехавшей маршрутки

В Улан-Удэ хулиганы разбили окно ехавшей маршрутки
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Полиция ищет тех, кто это сделал

Вечером 30 января в Улан-Удэ неизвестный разбил пассажирское окно автобуса, который ехал по маршруту. Маршуртка следовала с остановки «Элеватор» в направлении площади Советов. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в паблике «Аноним 03».

Водитель заявил о происшествии в полицию в 18:10 в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские на внешней стороне стекла обнаружили сколы округлой формы.

- В настоящее время полицейскими устанавливаются лица, причастные к инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», в рамках которого экспертизой будут установлены характер и причины повреждений, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

К счастью, в результате происшествия в салоне автобуса никто не пострадал.

автобус общественный транспорт хулиганство

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