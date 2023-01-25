Иркутянина осудили за подрыв лифта с человеком внутри

Мужчина намеревался отомстить соседу за шумный ремонт
52-летний житель Иркутска приговорён к 10 годам колонии общего режима за подрыв лифта, в котором находился 30-летний мужчина.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл днём 30 ноября 2021 года на улице Маршала Конева. Местный житель заложил самодельную бомбу, чтобы отомстить соседу за шумный ремонт. Однако в лифте оказался 30-летний сын соседа. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу.
- При подъёме лифта произошёл хлопок, сработала аварийная остановка. В результате происшествия 30-летний мужчина, находившийся в кабине лифта, получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи СК, криминалисты, сотрудники полиции, УФСБ и МЧС. Специалистами установлено, что хлопок произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По горячим следам был задержан мужчина, проживающий в одной из квартир в этом же подъезде. В ходе обысков квартиры и гаража были обнаружены различные химические вещества.
Суд признал подсудимого виновным по трём статьям Уголовного кодекса: «Умышленное повреждение имущества, совершенное путём взрыва», «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».
Суд приговорил подрывника к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей.
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Происшествия, Фото:
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