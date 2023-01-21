В Иркутске на АЗС произошла утечка газа













21 января в Иркутске на автозаправке на улице Ангарская произошла утечка газа.- Сообщение об утечке газа из ёмкости объёмом 10 кубометров на автозаправке поступило в 15:58. Предварительно установлено, что утечка газа произошла из-за неисправности запорной арматуры, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.На место прибыли пожарно-спасательные расчёты. Они эвакуировали четырёх работников заправки, оцепили территорию и приняли меры, чтобы не произошло возгорания.Вскоре было установлено, что угрозы нет. АЗС закрыли на ремонт.