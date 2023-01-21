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В Иркутске на АЗС произошла утечка газа

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожарные эвакуировали работников заправки

21 января в Иркутске на автозаправке на улице Ангарская произошла утечка газа.

- Сообщение об утечке газа из ёмкости объёмом 10 кубометров на автозаправке поступило в 15:58. Предварительно установлено, что утечка газа произошла из-за неисправности запорной арматуры, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.


На место прибыли пожарно-спасательные расчёты. Они эвакуировали четырёх работников заправки, оцепили территорию и приняли меры, чтобы не произошло возгорания.

Вскоре было установлено, что угрозы нет. АЗС закрыли на ремонт. 


АЗС утечка газа

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