В Иркутске на АЗС произошла утечка газа

Пожарные эвакуировали работников заправки
21 января в Иркутске на автозаправке на улице Ангарская произошла утечка газа.
- Сообщение об утечке газа из ёмкости объёмом 10 кубометров на автозаправке поступило в 15:58. Предварительно установлено, что утечка газа произошла из-за неисправности запорной арматуры, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
На место прибыли пожарно-спасательные расчёты. Они эвакуировали четырёх работников заправки, оцепили территорию и приняли меры, чтобы не произошло возгорания.
Вскоре было установлено, что угрозы нет. АЗС закрыли на ремонт.
Пожарные эвакуировали работников заправки
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