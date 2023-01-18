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В Иркутской области мужчина упал с 50-метрового обрыва

В Иркутской области мужчина упал с 50-метрового обрыва
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавшего подняли спасатели

В районе садоводства «Зелёная горка» на седьмом километре Александровского тракта в Иркутской области мужчина упал с 50-метрового обрыва. В половине третьего часа ночи его заметил очевидец и позвонил в службу спасения.

Спасатели, прибывшие к месту происшествия, при помощи альпинистского снаряжения провели обследование 50-метрового обрыва. Мужчину обнаружили в трёх метрах ниже по склону, достали, уложили на носилки и зафиксировали для безопасной эвакуации. По крутому склону при помощи натянутых верёвочных перил мужчину подняли и передали врачам скорой помощи.


- Около получаса потребовалось сотрудникам поисково-спасательного формирования для проведения спасательной операции, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. 

падение

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