Ранее задержали двух иностранных граждан
В Чите следователи СК предъявили обвинение в сексуальном преступлении ещё одному гражданину иностранного государства 1997 года рождения.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее следователи предъявили обвинение двум иностранцам 25 и 27 лет. Они обвиняются в совершении 8 января изнасилования и насильственных действиях сексуального характера в отношении 21-летней девушки.
- В ходе расследования уголовного дела следователи установили причастность к совершению указанных преступлений 25-летнего мужчины, которому также предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении всех троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательств преступлений.
В Чите ещё один иностранец обвиняется в изнасиловании
Происшествия, Фото:
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