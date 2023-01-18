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В Чите ещё один иностранец обвиняется в изнасиловании

В Чите ещё один иностранец обвиняется в изнасиловании
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Ранее задержали двух иностранных граждан

В Чите следователи СК предъявили обвинение в сексуальном преступлении ещё одному гражданину иностранного государства 1997 года рождения.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее следователи предъявили обвинение двум иностранцам 25 и 27 лет. Они обвиняются в совершении 8 января изнасилования и насильственных действиях сексуального характера в отношении 21-летней девушки.

- В ходе расследования уголовного дела следователи установили причастность к совершению указанных преступлений 25-летнего мужчины, которому также предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении всех троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательств преступлений.
Забайкальский край Чита изнасилование

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