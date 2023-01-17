Ущерб от незаконной рубки составил почти 600 тысяч рублей
В городе Черемхово Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере.
Прокуратура вскрыла факт заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданином, который на момент заключения договора умер.
- В ходе доследственной проверки установлено, что в целом на лесном участке, с учётом прилегающих лесных делян, отведённых ещё двум физическим лицам, произведена рубка лесных насаждений на 56,762 м3 больше, чем предусмотрено разрешительной документацией, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
По оценкам специалистов, ущерб составил 594 194 рубля.
Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
В Иркутской области лесной участок оформили на «мёртвые души»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб от незаконной рубки составил почти 600 тысяч рублей
Молодой человек купил на кредитные деньги телефон и продал его
Там может в любой момент подтопить автомобильный мост
По рекомендации злоумышленников она скачала приложение для перевода денег
Два года назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку
Вопиющим инцидентом уже заинтересовались детский омбудсмен и полиция
За сутки мошенники обманули 10 жителей Бурятии
Когда пожарные приехали, строение было полностью охвачено огнём
Инцидент произошёл, когда мужчина выходил из вагона
Было сильное задымление
Жильцы одного из домов повстречали на лестничной клетке жирного грызуна
На поиски выехали спасатели
Она попалась на распространённую схему обмана
Мужчина незаконно вывозил лес за границу
Они откопали камни стоимостью 1,27 млн рублей