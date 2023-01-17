В Иркутской области лесной участок оформили на «мёртвые души»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб от незаконной рубки составил почти 600 тысяч рублей



В городе Черемхово Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере.



Прокуратура вскрыла факт заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданином, который на момент заключения договора умер.



- В ходе доследственной проверки установлено, что в целом на лесном участке, с учётом прилегающих лесных делян, отведённых ещё двум физическим лицам, произведена рубка лесных насаждений на 56,762 м3 больше, чем предусмотрено разрешительной документацией, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



По оценкам специалистов, ущерб составил 594 194 рубля.



Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

