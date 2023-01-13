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Житель Иркутской области забил рабочего кирпичом до смерти и сжёг тело

Житель Иркутской области забил рабочего кирпичом до смерти и сжёг тело
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина предстал перед судом

В Аларском районе Иркутской области вынесли приговор 43-летнему местному жителю за жестокое убийство наёмного рабочего.

Смертельный инцидент произошёл в августе 2022 года в селе Апхульта.

- Мужчина, находясь в ограде своего дома, начал конфликтовать с работником по кладке печи по причине длительного выполнения работ. В ходе ссоры он нанёс ему два удара кирпичом по голове. В результате полученной черепно-мозговой травмы смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Для сокрытия следов преступления, мужчина сжёг тело и автомобиль погибшего в лесу.

Подозреваемого установили и задержали в кратчайшее время.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 7,6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


Иркутская область убийство суд приговор

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