Мужчина предстал перед судом
В Аларском районе Иркутской области вынесли приговор 43-летнему местному жителю за жестокое убийство наёмного рабочего.
Смертельный инцидент произошёл в августе 2022 года в селе Апхульта.
- Мужчина, находясь в ограде своего дома, начал конфликтовать с работником по кладке печи по причине длительного выполнения работ. В ходе ссоры он нанёс ему два удара кирпичом по голове. В результате полученной черепно-мозговой травмы смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Для сокрытия следов преступления, мужчина сжёг тело и автомобиль погибшего в лесу.
Подозреваемого установили и задержали в кратчайшее время.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 7,6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Житель Иркутской области забил рабочего кирпичом до смерти и сжёг тело
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Под отключение попали два десятка жилых домов и соцобъект
Мужчина предстал перед судом
Женщина узнала о кредите после визита коллекторов
Украденное воры успели продать
Начата доследственная проверка
Подозреваются двое иностранцев
Украденное продавала предпринимательница - родственница одного из преступников
Школьницу отбили от собак очевидцы
Возгорание запечатлели на видео
Он продал скупщикам пять чужих коров
Он спускал все колёса на каждом автомобиле
Начата доследственная проверка
Мужчина потерял сознание возле дома
Мужчина долгое время скрывался от закона за езду
Пожар произошёл во дворе дома