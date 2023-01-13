Житель Иркутской области забил рабочего кирпичом до смерти и сжёг тело

Мужчина предстал перед судом



В Аларском районе Иркутской области вынесли приговор 43-летнему местному жителю за жестокое убийство наёмного рабочего.



Смертельный инцидент произошёл в августе 2022 года в селе Апхульта.



- Мужчина, находясь в ограде своего дома, начал конфликтовать с работником по кладке печи по причине длительного выполнения работ. В ходе ссоры он нанёс ему два удара кирпичом по голове. В результате полученной черепно-мозговой травмы смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Для сокрытия следов преступления, мужчина сжёг тело и автомобиль погибшего в лесу.



Подозреваемого установили и задержали в кратчайшее время.



Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 7,6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.





