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В Ангарске пьяный водитель устроил гонки с полицией

В Ангарске пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, 
Лихач уже дважды попадался на нетрезвой езде

В городе Ангарск Иркутской области пьяный лихач на автомобиле пытался скрыться от полицейских. В ходе погони водитель неоднократно создавал аварийные ситуации, нарушая правила ПДД.

На одной из улиц города госавтоинспекторы заметили автомобиль Toyota Wish, который начал ускоряться при виде полицейских. Сотрудники ДПС с помощью громкоговорителя требовали остановить машину, однако лихач продолжал движение, совершая опасные манёвры. Он выезжал на полосу встречного движения, а также ехал по трамвайным путям.

Задержать лихача удалось во дворе. Им оказался 41-летний местный житель, ранее лишённый права управления.



- В 2020 году ангарчанин привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего ему был назначен 30-тысячный штраф и лишение права управления на 1,5 года. В 2021-ом остановлен в нетрезвом состоянии повторно и привлечён уже к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Проходить процедуру медицинского освидетельствования мужчина отказался. Инспекторы составили на него ряд административных протоколов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
водители алкогольное опьянение

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