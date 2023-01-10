Иркутянин перевёл мошенникам более 13 миллионов рублей

Большую часть денег мужчина взял в кредит



За минувшие сутки в полицию поступило девять заявлений от жителей Иркутской области, которые стали жертвами мошенников. В общей сложности они отдали преступникам около 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Так, 61-летний иркутянин за месяц перевёл неизвестным более 13 миллионов рублей. Из них 10 миллионов потерпевший взял в кредиты, остальное было его сбережениями.



Месяц назад мужчине позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником правоохранительной деятельности и сообщила, что якобы с его личного счёта произведены финансовые операции в другую страну. Для решения проблемы лжесотрудница предложила мужчине оформить кредиты на возможно доступную ему сумму в банке, а после перенести на так называемый безопасный счёт.



В течение месяца доверчивый мужчина оформлял заявки на кредит в различных банках, после чего переводил деньги по указанным счетам. Заподозрил неладное он только тогда, когда мошенники попросили продать все имеющуюся у него недвижимость, а после ещё перевести деньги.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

