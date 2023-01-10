10 января

09 января

Популярное

Иркутянин перевёл мошенникам более 13 миллионов рублей

Иркутянин перевёл мошенникам более 13 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Большую часть денег мужчина взял в кредит

За минувшие сутки в полицию поступило девять заявлений от жителей Иркутской области, которые стали жертвами мошенников. В общей сложности они отдали преступникам около 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так, 61-летний иркутянин за месяц перевёл неизвестным более 13 миллионов рублей. Из них 10 миллионов потерпевший взял в кредиты, остальное было его сбережениями.

Месяц назад мужчине позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником правоохранительной деятельности и сообщила, что якобы с его личного счёта произведены финансовые операции в другую страну. Для решения проблемы лжесотрудница предложила мужчине оформить кредиты на возможно доступную ему сумму в банке, а после перенести на так называемый безопасный счёт.

В течение месяца доверчивый мужчина оформлял заявки на кредит в различных банках, после чего переводил деньги по указанным счетам. Заподозрил неладное он только тогда, когда мошенники попросили продать все имеющуюся у него недвижимость, а после ещё перевести деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии работник фермы украл пенсию у коллеги
В Бурятии работник фермы украл пенсию у коллеги
Происшествия, 10.01.2023
Вор увидел поступление денег, когда помогал оформлять кредит
В Улан-Удэ пьяный водитель с топором кидался на людей
В Улан-Удэ пьяный водитель с топором кидался на людей
Происшествия, 10.01.2023
Агрессивный мужчина пытался скрыться с места ДТП
Иркутянин перевёл мошенникам более 13 миллионов рублей
Иркутянин перевёл мошенникам более 13 миллионов рублей
Происшествия, 10.01.2023
Большую часть денег мужчина взял в кредит
Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей
Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей
Происшествия, 10.01.2023
Воры вынесли сейф на улицу, но не смогли его вскрыть
В Бурятии в ДТП пострадали двое мальчиков
В Бурятии в ДТП пострадали двое мальчиков
Происшествия, 10.01.2023
Авария произошла на федеральной трассе
В Улан-Удэ нашли мёртвыми двух девочек
В Улан-Удэ нашли мёртвыми двух девочек
Происшествия, 10.01.2023
Тела нашли возле многоэтажного дома
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, 10.01.2023
Инцидент произошёл в утренние часы 
В Улан-Удэ неизвестный угрожал ребёнку в кинотеатре и бросался на его мать
В Улан-Удэ неизвестный угрожал ребёнку в кинотеатре и бросался на его мать
Происшествия, 10.01.2023
Мужчину, который заявился туда пьяным, уже разыскивает полиция
В Бурятии сноубордист попал под снежную лавину
В Бурятии сноубордист попал под снежную лавину
Происшествия, 09.01.2023
Его откопали из-под метрового слоя снега
Под Иркутском бродячие собаки сильно искусали косулю
Под Иркутском бродячие собаки сильно искусали косулю
Происшествия, 09.01.2023
Животное спасли работники промышленной базы
В Бурятии осудили приятелей, напавших на АЗС с топором и ружьём
В Бурятии осудили приятелей, напавших на АЗС с топором и ружьём
Происшествия, 09.01.2023
Мужчины отправятся в колонию строгого режима
Забайкалец убил и расчленил собутыльника
Забайкалец убил и расчленил собутыльника
Происшествия, 09.01.2023
О пропаже мужчины заявила его жена

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^