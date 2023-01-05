Ревнивый житель Бурятии с ножом набросился на спящего мужчину

Потерпевший сам себе вызвал «скорую»



Житель Бичурского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.



Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельчанин нанёс ножевые ранения спящему мужчине. Но преступление не было доведено до конца. Потерпевший проснулся, сам себе вызвал скорую помощь, и был госпитализирован.



За нож пьяный сельчанин схватился из неприязни к потерпевшему в результате чувства ревности к возлюбленной.



- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств наказания, в том числе полное признание вины, способствование расследованию преступления, положительные характеристики по месту жительства, состояние здоровья подсудимого, принесение извинений потерпевшему. Кроме того, мнение потерпевшего, который просил о снисхождении к подсудимому, - сообщили в пресс-службе суда.



Мужчине назначено наказание виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



Приговор вступил в законную силу.

