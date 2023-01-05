Потерпевший сам себе вызвал «скорую»
Житель Бичурского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.
Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельчанин нанёс ножевые ранения спящему мужчине. Но преступление не было доведено до конца. Потерпевший проснулся, сам себе вызвал скорую помощь, и был госпитализирован.
За нож пьяный сельчанин схватился из неприязни к потерпевшему в результате чувства ревности к возлюбленной.
- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств наказания, в том числе полное признание вины, способствование расследованию преступления, положительные характеристики по месту жительства, состояние здоровья подсудимого, принесение извинений потерпевшему. Кроме того, мнение потерпевшего, который просил о снисхождении к подсудимому, - сообщили в пресс-службе суда.
Мужчине назначено наказание виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Ревнивый житель Бурятии с ножом набросился на спящего мужчину
Происшествия, Фото:
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