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Ревнивый житель Бурятии с ножом набросился на спящего мужчину

Ревнивый житель Бурятии с ножом набросился на спящего мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевший сам себе вызвал «скорую»

Житель Бичурского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.

Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельчанин нанёс ножевые ранения спящему мужчине. Но преступление не было доведено до конца. Потерпевший проснулся, сам себе вызвал скорую помощь, и был госпитализирован.

За нож пьяный сельчанин схватился из неприязни к потерпевшему в результате чувства ревности к возлюбленной.

- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств наказания, в том числе полное признание вины, способствование расследованию преступления, положительные характеристики по месту жительства, состояние здоровья подсудимого, принесение извинений потерпевшему. Кроме того, мнение потерпевшего, который просил о снисхождении к подсудимому, - сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначено наказание виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.
суд приговор ревность покушение на убийство

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