Житель Бурятии без спроса расплатился за алкоголь картой знакомой

Мужчину отправили в колонию



Ранее судимый уроженец села Харбяты Тункинского района Бурятии признан виновным в кража денег с банковского счёта.



В суде установлено, что мужчина распивал спиртные напитки в компании друзей. Полагая, что знакомая не будет возражать, решил воспользоваться её банковской картой, чтобы купить дополнительно спиртное. Возвращаясь из магазина, он встретил других приятелей, с которыми распил приобретённый алкоголь.



Обнаружив снятие денег со счета, женщина сообщила в полицию.



- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и с учётом особо опасного рецидива назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную в силу.

