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Житель Бурятии без спроса расплатился за алкоголь картой знакомой

Житель Бурятии без спроса расплатился за алкоголь картой знакомой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину отправили в колонию

Ранее судимый уроженец села Харбяты Тункинского района Бурятии признан виновным в кража денег с банковского счёта.

В суде установлено, что мужчина распивал спиртные напитки в компании друзей. Полагая, что знакомая не будет возражать, решил воспользоваться её банковской картой, чтобы купить дополнительно спиртное. Возвращаясь из магазина, он встретил других приятелей, с которыми распил приобретённый алкоголь.

Обнаружив снятие денег со счета, женщина сообщила в полицию.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и с учётом особо опасного рецидива назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную в силу.
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