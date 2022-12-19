Под Иркутском зарегистрирован всплеск дачных краж

Так, накануне неизвестные, взломав замок, попали в дачный дом в садоводстве недалеко от Байкальского тракта, где стащили телевизор, электрическую плиту и обогреватель. Сумму ущерба владелица оценила в 15 тысяч рублей. Во втором случае преступники украли у мужчины резиновую лодку и электропилу, стоимость которых собственник оценил в 56 тысяч рублей.Оперативники разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские настоятельно рекомендуют вывозить имущество и другие ценные вещи с дач в наиболее охраняемые места, а также установить сигнализацию и усиленные двери с прочными замками. Кроме того, следует договориться с соседями о взаимном наблюдении за дачами. В случае невозможности регулярного посещения дачного дома возможно установить веб-камеру с видеосенсором, реагирующим на движение.