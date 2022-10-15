Улан-удэнец, избивший шестиклассника, предстанет перед судом

Проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему завершена
Избивший школьника мужчина предстанет перед судом.
В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления МВД России по Улан-Удэ по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему проведена проверка. Материалы проверки направлены в мировой суд.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребёнку причинён лёгкий вред здоровью.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ мужчина избил шестиклассника
. Инцидент произошёл возле школы №32.
Отмечалось, что ученик, который недавно перешёл в школу, обладает задиристым характером, он не раз донимал одноклассников. Один из них устал терпеть нападки и вызвал хулигана «разобраться». Во время выяснения отношений мальчиков неожиданно появился папа этого задиры. Желая заступиться за ребёнка, он нанёс побои однокласснику сына.
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Проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему завершена
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