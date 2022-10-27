Проводится эпидемиологическое расследование
В Улан-Удэ отравились три человека, посещавшие столовую Байкальского колледжа сервиса и туризма. 26 октября норовирусную (острую кишечную) инфекцию подтвердили у двух студентов этого колледжа, а также у одного воспитанника образовательного центра «Асториум» (учащиеся центра питаются в этой же столовой). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- Со вчерашнего дня по данному факту незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий: проведена заключительная дезинфекция, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Лабораторно обследован персонал колледжа, по результатам которого у сотрудников пищеблока выявлен возбудитель норовирусной инфекции, - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в пищеблоке выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
В Улан-Удэ произошла вспышка кишечной инфекции в столовой колледжа
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проводится эпидемиологическое расследование
По словам мужчины, он ничего не помнит
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя иномарки
Отец не доглядел за дочерью
Жители Бурятии становятся жертвами мошенников, покупая товары на непроверенных сайтах
Виктору Очирову предъявили обвинение в получении крупной взятки
Мошенники обманули 41-летнего мужчину
Инцидент произошёл в Энергетике
Погибли мужчина и женщина
Взятку водитель положил под книгу правил дорожного движения
Преступник вскрыл сейф отвёрткой
Пациент не приходил в сознание и не мог самостоятельно дышать
«Сейчас он уже с нами!» - радуются в ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, врезавшись в «КамАЗ»
Он жил в заброшенных постройках