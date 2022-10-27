27 октября

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В Улан-Удэ произошла вспышка кишечной инфекции в столовой колледжа

В Улан-Удэ произошла вспышка кишечной инфекции в столовой колледжа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проводится эпидемиологическое расследование

В Улан-Удэ отравились три человека, посещавшие столовую Байкальского колледжа сервиса и туризма. 26 октября норовирусную (острую кишечную) инфекцию подтвердили у двух студентов этого колледжа, а также у одного воспитанника образовательного центра «Асториум» (учащиеся центра питаются в этой же столовой). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- Со вчерашнего дня по данному факту незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий: проведена заключительная дезинфекция, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Лабораторно обследован персонал колледжа, по результатам которого у сотрудников пищеблока выявлен возбудитель норовирусной инфекции, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в пищеблоке выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Эпидемиологическое расследование продолжается.
инфекция столовые Роспотребнадзор

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