В Улан-Удэ произошла вспышка кишечной инфекции в столовой колледжа

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проводится эпидемиологическое расследование



В Улан-Удэ отравились три человека, посещавшие столовую Байкальского колледжа сервиса и туризма. 26 октября норовирусную (острую кишечную) инфекцию подтвердили у двух студентов этого колледжа, а также у одного воспитанника образовательного центра «Асториум» (учащиеся центра питаются в этой же столовой). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



- Со вчерашнего дня по данному факту незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий: проведена заключительная дезинфекция, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Лабораторно обследован персонал колледжа, по результатам которого у сотрудников пищеблока выявлен возбудитель норовирусной инфекции, - уточнили в ведомстве.



Кроме того, в пищеблоке выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.



Эпидемиологическое расследование продолжается.

