Мужчина целился из ружья не только в полицейских, но и в фельдшера
37-летний житель Закаменского района Бурятии, открывший огонь по полицейским, перед этим инцидентом изнасиловал свою дочь. Девочке нет и 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент со стрельбой произошёл днём 17 октября.
По данным следствия, мужчина проживал вместе с семьёй в небольшом улусе. С утра в тот день он распивал алкоголь, после чего, будучи пьяным, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью, изнасиловал её. Девочка позвонила в полицию.
К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Заметив сотрудников, мужчина вооружился охотничьим ружьём. Сперва он сделал выстрел через дверь. А затем вышел во двор и стал целиться в полицейских.
При этом на линии поражения также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться.
Полицейские сперва сделали предупредительный выстрел в воздух. Однако это не успокоило пьяного мужчину. Тогда сотрудники открыли огонь по ногам, причинив ранение бедра. После этого мужчина был разоружён, задержан и доставлен в больницу.
Следователи предъявили задержанному обвинения по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
- В ходе проведённого допроса обвиняемый признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, - сообщили в следственном управлении.
Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии, стрелявший по полицейским, признался в изнасиловании дочери
Происшествия, Фото:
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