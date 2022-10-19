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Житель Бурятии, стрелявший по полицейским, признался в изнасиловании дочери

Житель Бурятии, стрелявший по полицейским, признался в изнасиловании дочери
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина целился из ружья не только в полицейских, но и в фельдшера

37-летний житель Закаменского района Бурятии, открывший огонь по полицейским, перед этим инцидентом изнасиловал свою дочь. Девочке нет и 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент со стрельбой произошёл днём 17 октября.

По данным следствия, мужчина проживал вместе с семьёй в небольшом улусе. С утра в тот день он распивал алкоголь, после чего, будучи пьяным, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью, изнасиловал её. Девочка позвонила в полицию.

К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Заметив сотрудников, мужчина вооружился охотничьим ружьём. Сперва он сделал выстрел через дверь. А затем вышел во двор и стал целиться в полицейских.

При этом на линии поражения также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться.

Полицейские сперва сделали предупредительный выстрел в воздух. Однако это не успокоило пьяного мужчину. Тогда сотрудники открыли огонь по ногам, причинив ранение бедра. После этого мужчина был разоружён, задержан и доставлен в больницу.

Следователи предъявили задержанному обвинения по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

- В ходе проведённого допроса обвиняемый признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, - сообщили в следственном управлении.

Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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