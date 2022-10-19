Житель Бурятии, обвинённый дочерью в изнасиловании, открыл стрельбу по полицейским

Полицейским пришлось стрелять в мужчину с ружьём



Житель Закаменского района Бурятии, которого обвинила в изнасиловании родная дочь, открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По данным источника телеканала, 13-летняя девочка заявила в полицию, что её отец над ней надругался. Тогда правоохранители отправились к месту жительства семьи. Во время задержания мужчины и произошёл инцидент со стрельбой.



Подробности произошедшего раскрыли в пресс-службе МВД по Бурятии. «В Закаменском районе полицейскими задержан вооружённый мужчина, который открыл огонь по сотрудникам, прибывшим по сообщению о противоправном деянии. Чтобы остановить его, полицейские в соответствии с требованиями федерального закона «О полиции» применили табельное оружие», - сообщили в министерстве внутренних дел.



Всё произошло днём 17 октября. К дому местного жителя выехала следственно-оперативная группа. Однако мужчина, который оказался пьян, вооружился оружием и отказался выходить из дома. Затем он и вовсе открыл огонь в сторону полицейских через дверь.



Полицейские уговаривали мужчину сдаться. Тогда он вышел на крыльцо и стал прицеливаться в полицейских.



- Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников произвёл предупредительный выстрел. Однако злоумышленник не подчинялся требованиям сложить оружие. После неоднократных предупреждений сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник получил огнестрельное ранение бедра, - сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчине была оказана первая медицинская помощь, он доставлен в больницу. С места происшествия изъято незарегистрированное охотничье ружьё.



Сейчас ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы по факту нападения на полицейских будут направлены в Джидинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Бурятии.

