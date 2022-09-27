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«Чёрные лесорубы» в Иркутской области не смогли обжаловать приговоры

«Чёрные лесорубы» в Иркутской области не смогли обжаловать приговоры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб от их деятельности превысил 1,2 млн рублей

Иркутский областной суд оставил без изменения приговор в отношении лесорубов. Рассмотрев доводы защиты, обвинения, а также собранные в ходе предварительного следствия доказательства, суд не нашёл оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

В феврале 2019 года местный житель предложил двум опытным знакомым нелегально рубить деревья за материальное вознаграждение. Мужчина, взяв на себя роль организатора, приискал место произрастания наиболее ликвидной древесины породы «сосна» вблизи деревни Кударейка Эхирит-Булагатского района, а также предоставил подельникам пилы и тракторы.

В мае 2019 года его банда «чёрных лесорубов» увеличилась, к незаконной заготовке леса он привлёк ещё трёх мужчин. Однако, в момент погрузки спиленных деревьев преступная деятельность была пресечена полицейскими. Сумма причиненного ущерба составила свыше 1,2 млн рублей.

Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шести мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в за организацию незаконной рубки леса и за незаконную рубку лесных насаждений.

- Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, приговорил пятерых мужчин к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, их соучастника, активно способствовавшего следствию, к лишению свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Всем назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься лесозаготовительной деятельностью, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В апелляционных жалобах осуждённые и их защитники указали о непричастности к совершённым преступлениям, оспаривали вид и размер назначенного наказания.

Иркутский областной суд оставил без удовлетворения, приговор суда первой инстанции – без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Иркутская область черные лесорубы

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