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В пригороде Улан-Удэ горящий автомобиль перевернулся и проехал на крыше

В пригороде Улан-Удэ горящий автомобиль перевернулся и проехал на крыше
Происшествия, 
Жуткое ДТП произошло возле поста ГИБДД

Ночью 18 сентября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошло страшное ДТП. 41-летний водитель «Тойоты», который ехал в состоянии алкогольного опьянения, опрокинул машину на крышу и едва не сгорел в салоне.

Авария произошла в районе поста весового контроля в селе Сотниково. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, из-за чего его иномарка опрокинулась. Машина загорелась и на крыше покатилась по дороге.

Этот момент попал на камеру видеонаблюдения: видно, как «Тойоте» скользит по дороге и полыхает.

 
Водители спасли автоинспекторы.

- Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства. Благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлены административные материалы.

ДТП автомобили

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