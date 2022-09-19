В пригороде Улан-Удэ горящий автомобиль перевернулся и проехал на крыше







Водители спасли автоинспекторы.



- Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства. Благодаря своевременным действиям инспекторов ДПС мужчина не пострадал, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлены административные материалы.





Ночью 18 сентября в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошло страшное ДТП. 41-летний водитель «Тойоты», который ехал в состоянии алкогольного опьянения, опрокинул машину на крышу и едва не сгорел в салоне.Авария произошла в районе поста весового контроля в селе Сотниково. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, из-за чего его иномарка опрокинулась. Машина загорелась и на крыше покатилась по дороге.Этот момент попал на камеру видеонаблюдения: видно, как «Тойоте» скользит по дороге и полыхает.