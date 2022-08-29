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В Бурятии микрогрузовик врезался в лошадь

В Бурятии микрогрузовик врезался в лошадь
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла в вечернее время

Вчера, 28 августа, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП – микрогрузовик врезался в лошадь, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7». Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.

В 21:40 водитель микрогрузовика «Ниссан Атлас» на 57 км трассы Култук – Монды, вблизи посёлка Зун-Мурино, совершил столкновение с лошадью.

В результате происшествия травмы получили два пассажира «Ниссан». Они получили ушибы и после осмотра медиками их отпустили домой.

К сожалению, иногда автоаварии с участие скота бывают с более тяжёлыми последствиями. Так, 15 августа в Мухоршибирском районе Бурятии водитель микрогрузовика Mitsubishi Canter сбил корову; в кабине машины оказалась зажатой женщина. Водителю удалось освободить пассажирку до прибытия бригады Центра медицины катастроф. 

В конце июня в Селенгинском районе автомобиль «Хонда» врезался в лошадей, которые переходили проезжую часть. Травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров. 

В мае в Заиграевском районе водитель «Тойота РАВ 4» врезался в стадо баранов. Несколько животных погибли. 

В апреле в Кабанском районе в районе села Большая Речка автомобиль насмерть сбил лося. За рулём был житель Иркутской области. 

В сентябре 2021 года в Тункинском районе 24-летний мотоциклист погиб, врезавшись в корову

ДТП лошади

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