Авария произошла в вечернее время
Вчера, 28 августа, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП – микрогрузовик врезался в лошадь, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7». Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
В 21:40 водитель микрогрузовика «Ниссан Атлас» на 57 км трассы Култук – Монды, вблизи посёлка Зун-Мурино, совершил столкновение с лошадью.
В результате происшествия травмы получили два пассажира «Ниссан». Они получили ушибы и после осмотра медиками их отпустили домой.
К сожалению, иногда автоаварии с участие скота бывают с более тяжёлыми последствиями. Так, 15 августа в Мухоршибирском районе Бурятии водитель микрогрузовика Mitsubishi Canter сбил корову; в кабине машины оказалась зажатой женщина. Водителю удалось освободить пассажирку до прибытия бригады Центра медицины катастроф.
В конце июня в Селенгинском районе автомобиль «Хонда» врезался в лошадей, которые переходили проезжую часть. Травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров.
В мае в Заиграевском районе водитель «Тойота РАВ 4» врезался в стадо баранов. Несколько животных погибли.
В апреле в Кабанском районе в районе села Большая Речка автомобиль насмерть сбил лося. За рулём был житель Иркутской области.
В сентябре 2021 года в Тункинском районе 24-летний мотоциклист погиб, врезавшись в корову.
В Бурятии микрогрузовик врезался в лошадь
Происшествия, Фото:
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