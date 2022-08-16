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В Бурятии женщину зажало в микрогрузовике после наезда на корову

В Бурятии женщину зажало в микрогрузовике после наезда на корову
Происшествия,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
ДТП произошло в тёмное время суток

15 августа на федеральной трассе Р-258 «Байкал» вблизи улуса Хошун-Узура в Мухоршибирском районе Бурятии микрогрузовик сбил вышедшую на дорогу корову. ДТП произошло в темноте, около 21:55.

«Мухоршибирь-инфо» сообщает, что после того, как Mitsubishi Canter сбил корову, в кабине микрогрузовика оказалась зажатой женщина. Впрочем, водитель смог освободить пассажирку до прибытия бригады Центра медицины катастроф.

Пострадавшую доставили в Мухоршибирскую центральную районную больницу. Медики осмотрели женщину и не обнаружили у неё серьёзных травм. С ушибами пострадавшую отпустили домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 15 августа в Джидинском районе пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» без прав устроил ДТП, в котором пострадал пассажир
ДТП

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