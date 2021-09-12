Молодой человек скончался на месте
11 сентября в Тункинском районе Бурятии погиб 24-летний мотоциклист, врезавшийся в корову. Трагедия произошла днём в километре от села Зун-Мурино.
- По предварительным данным, около 16 часов 24-летний водитель мотоцикл «Ямаха», следуя по автодороге «Култук – Монды», в километре от села Зун-Мурино совершил наезд на корову. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, унёсшее жизнь мотоциклиста, было зафиксировано 9 сентября. В Кабанском районе в столкновении с внедорожником скончался 34-летний мужчина.
25 августа в Мухоршибирском районе и два человека пострадали в ДТП с лежащей на дороге, ранее сбитой коровой.
20 августа в двух районах Бурятии люди получили травмы, когда мотоцикл и автомобиль сбили лошадь и корову.
15 августа в Селенгинском районе 21-летняя девушка-водитель «Хонды CR-V» наехала на двух лошадей. Одна лошадь влетела в машину через лобовое стекло. В результате аварии получили травмы сама водитель и семилетняя девочка-пассажирка.
В тот же день в Тункинском районе 26-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис» наехал сразу на трёх лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы.
Поздно вечером 16 июля в Тункинском районе вблизи села Зактуй автомобиль также врезался в лошадь. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы.
В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек скончался на месте
Женщина была госпитализирована
Ещё двое людей пострадали
Аферисты даже рассылают штрафы бизнесменам
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение
Убийство произошло утром, когда все спали
На помощь ребёнку пришли росгвардейцы и полицейские
Мужчина пытался восстановить отношения через грубость и угрозы
Несчастный случай произошёл в Аршане
Он предоставил поддельные документы по итогам командировки
Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД
Двух подростков из Бурятии задержали с наркотиками в Сургуте
Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора
Внук не вызывал скорую, так как испугался за себя
На девушек на улице напали домашний алабай и бездомная собака