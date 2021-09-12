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В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову

В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Молодой человек скончался на месте

11 сентября в Тункинском районе Бурятии погиб 24-летний мотоциклист, врезавшийся в корову. Трагедия произошла днём в километре от села Зун-Мурино.

- По предварительным данным, около 16 часов 24-летний водитель мотоцикл «Ямаха», следуя по автодороге «Култук – Монды», в километре от села Зун-Мурино совершил наезд на корову. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП, унёсшее жизнь мотоциклиста, было зафиксировано 9 сентября. В Кабанском районе в столкновении с внедорожником скончался 34-летний мужчина

25 августа в Мухоршибирском районе и два человека пострадали в ДТП с лежащей на дороге, ранее сбитой коровой.

20 августа в двух районах Бурятии люди получили травмы, когда мотоцикл и автомобиль сбили лошадь и корову.

15 августа в Селенгинском районе 21-летняя девушка-водитель «Хонды CR-V» наехала на двух лошадей. Одна лошадь влетела в машину через лобовое стекло. В результате аварии получили травмы сама водитель и семилетняя девочка-пассажирка.

В тот же день в Тункинском районе 26-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис» наехал сразу на трёх лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы.

Поздно вечером 16 июля в Тункинском районе вблизи села Зактуй автомобиль также врезался в лошадь. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы.


ДТП смерть мотоциклисты

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