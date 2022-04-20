В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося

За рулём машины находился житель Иркутской области
В Кабанском районе Бурятии в районе села Большая Речка автомобилист сбил лося. В результате столкновения животное погибло.
За рулём автомобиля находился житель Иркутской области, сообщили в Бурприроднадзоре.
- В случае причинения вреда животному миру необходимо возместить ущерб добровольно или по решению суда. В данном случае за сбитого лося 80 тысяч рублей заплатила страховая компания автовладельца, - пояснили в ведомстве.
Наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП.
Если животное сбито, и с места происшествия автомобилист скрылся, то он может быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП «Оставление места ДТП». По ней предусмотрено лишение водительских прав на срок до полутора лет.
Водитель отвечает за урон, который нанёс с помощью автомобиля как источника повышенной опасности. Поэтому за смерть дикого животного под колёсами придётся компенсировать государству ущерб.
В приказе минприроды России № 948 содержится шкала для расчёта вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Суммы разные: за лося ущерб составляет 80 тысяч рублей, за медведя - 60 тысяч, за благородного оленя - 70 тысяч, за косулю - 40 тысяч.
Специалисты дали советы автомобилистам. Если вы заметили на обочине крупное животное, которое не решается перейти дорогу, лучше остановиться и подождать. Иначе зверь может внезапно передумать и броситься к машине, когда будете проезжать мимо.
Нельзя «моргать» фарам и сигналить животному, появившемуся на трассе. От страха зверь может кинуться в сторону автомобиля.
- Будьте максимально бдительны, выезжая на трассу, по обеим сторонам которой лес — не важно, установлен дорожный знак 1.27 «Дикие животные» или нет. Животное может появиться из-за деревьев в любой момент, поэтому вы должны иметь некий запас тормозного пути, чтобы предотвратить наезд, - призвали в Бурприроднадзоре. – Если ДТП произошло, то необходимо включить аварийные сигналы, выставить знак аварийной остановки, убедиться, что все пассажиры целы, вызвать службы спасения, не перемещать животное, не покидать место происшествия.
В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося
Происшествия, Фото:
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