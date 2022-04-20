 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося

В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За рулём машины находился житель Иркутской области

В Кабанском районе Бурятии в районе села Большая Речка автомобилист сбил лося. В результате столкновения животное погибло.

За рулём автомобиля находился житель Иркутской области, сообщили в Бурприроднадзоре.

- В случае причинения вреда животному миру необходимо возместить ущерб добровольно или по решению суда. В данном случае за сбитого лося 80 тысяч рублей заплатила страховая компания автовладельца, - пояснили в ведомстве.

Наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП.

Если животное сбито, и с места происшествия автомобилист скрылся, то он может быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП «Оставление места ДТП». По ней предусмотрено лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Водитель отвечает за урон, который нанёс с помощью авто­мобиля как источника повышенной опасности. Поэтому за смерть дикого животного под колёсами придётся компенсировать государству ущерб.

В приказе минприроды России № 948 содержится шкала для расчёта вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Суммы разные: за лося ущерб составляет 80 тысяч рублей, за медведя - 60 тысяч, за благородного оленя - 70 тысяч, за косулю - 40 тысяч.

Специалисты дали советы автомобилистам. Если вы заметили на обочине крупное животное, которое не решается перейти дорогу, лучше остановиться и подождать. Иначе зверь может внезапно передумать и броситься к машине, когда будете проезжать мимо.

Нельзя «моргать» фарам и сигналить животному, появившемуся на трассе. От страха зверь может кинуться в сторону автомобиля.

- Будьте максимально бдительны, выезжая на трассу, по обеим сторонам которой лес — не важно, установлен дорожный знак 1.27 «Дикие животные» или нет. Животное может появиться из-за деревьев в любой момент, поэтому вы должны иметь некий запас тормозного пути, чтобы предотвратить наезд, - призвали в Бурприроднадзоре. – Если ДТП произошло, то необходимо включить аварийные сигналы, выставить знак аварийной остановки, убедиться, что все пассажиры целы, вызвать службы спасения, не перемещать животное, не покидать место происшествия.


ДТП дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии пытался сжечь церковь из-за набожных жены и тёщи
Житель Бурятии пытался сжечь церковь из-за набожных жены и тёщи
Происшествия, 20.04.2022
Поджигатель церкви нанёс ущерб более чем на 900 тысяч
В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося
В Бурятии автомобилист насмерть сбил лося
Происшествия, 20.04.2022
За рулём машины находился житель Иркутской области
В Бурятии поднявшаяся Селенга подошла к федеральной трассе
В Бурятии поднявшаяся Селенга подошла к федеральной трассе
Происшествия, 20.04.2022
Непростая ситуация наблюдается в Прибайкальском районе
Двух жителей Иркутской области будут судить за убийство косули
Двух жителей Иркутской области будут судить за убийство косули
Происшествия, 20.04.2022
Разделанную тушу животного обнаружили в багажнике автомобиля
В Иркутской области возбудили дело о вырубке леса на 5,9 млн
В Иркутской области возбудили дело о вырубке леса на 5,9 млн
Происшествия, 20.04.2022
Деревья незаконно рубили под видом противопожарных работ
В Бурятии в ДТП попал 14-летний подросток на мотоцикле
В Бурятии в ДТП попал 14-летний подросток на мотоцикле
Происшествия, 20.04.2022
Школьник ехал на мотоцикле без мотошлема
В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского ЦКК
В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского ЦКК
Происшествия, 20.04.2022
После трагедии на Селенгинском ЦКК, где погибли сотрудники, показатели содержания сероводорода в воздухе превышали нормы почти в тысячу раз
В Бурятии СК проведёт проверку по камере в школьном туалете
В Бурятии СК проведёт проверку по камере в школьном туалете
Происшествия, 20.04.2022
Следователи оценят, насколько правомерно поступили сотрудники школы
Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось фейком
Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось фейком
Происшествия, 20.04.2022
Учебный процесс сорвали ложным сообщением
В Улан-Удэ подростки раздели и жестоко избили девочку
В Улан-Удэ подростки раздели и жестоко избили девочку
Происшествия, 20.04.2022
Обозлённые подростки разорвали одежду девочки и разбили телефон
В Бурятии в задымлённом доме погиб мужчина
В Бурятии в задымлённом доме погиб мужчина
Происшествия, 20.04.2022
Тело нашли пожарные во время тушения
Улан-удэнца арестовали за нацистскую татуировку на затылке
Улан-удэнца арестовали за нацистскую татуировку на затылке
Происшествия, 20.04.2022
О мужчине с непозволительной татуировкой сообщили посетители бара  
В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
В Бурятии выявили сайты по продаже медицинских справок
Происшествия, 20.04.2022
Жители Бурятии могли свободно купить справки от любых врачей
В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн
В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн
Происшествия, 20.04.2022
Гендиректор Селенгинского целлюлозно-картонного комбината выступила с обращением после трагедии на предприятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^