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В Иркутской области водитель Porsche наехал на инспектора ДПС

В Иркутской области водитель Porsche наехал на инспектора ДПС
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти

Ночью 6 августа в городе Бодайбо Иркутской области экипаж ДПС заметил автомобиль Porsche Macan, водитель которой создавал аварийные ситуации на дороге. Он проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время преследования по улице Урицкого машина остановилась, после чего к ней приблизился инспектор. В ходе диалога водитель внезапно захлопнул дверь и начал движение, наехав на полицейского. Бросив травмированного сотрудника, водитель скрылся с места.

Спустя некоторое время автомобилиста задержали. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель, который от прохождения медицинского освидетельствования на опьянения отказался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Водителя задержали. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Кроме того, в отношении правонарушителя составлены административные материалы за невыполнение водителем требования о прохождении освидетельствования и оставление места дорожно-транспортного происшествия.


ГИБДД насилие в отношении представителя власти

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