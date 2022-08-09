В Иркутской области водитель Porsche наехал на инспектора ДПС

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти



Ночью 6 августа в городе Бодайбо Иркутской области экипаж ДПС заметил автомобиль Porsche Macan, водитель которой создавал аварийные ситуации на дороге. Он проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.



Во время преследования по улице Урицкого машина остановилась, после чего к ней приблизился инспектор. В ходе диалога водитель внезапно захлопнул дверь и начал движение, наехав на полицейского. Бросив травмированного сотрудника, водитель скрылся с места.



Спустя некоторое время автомобилиста задержали. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель, который от прохождения медицинского освидетельствования на опьянения отказался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Водителя задержали. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Кроме того, в отношении правонарушителя составлены административные материалы за невыполнение водителем требования о прохождении освидетельствования и оставление места дорожно-транспортного происшествия.





