Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти
Ночью 6 августа в городе Бодайбо Иркутской области экипаж ДПС заметил автомобиль Porsche Macan, водитель которой создавал аварийные ситуации на дороге. Он проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.
Во время преследования по улице Урицкого машина остановилась, после чего к ней приблизился инспектор. В ходе диалога водитель внезапно захлопнул дверь и начал движение, наехав на полицейского. Бросив травмированного сотрудника, водитель скрылся с места.
Спустя некоторое время автомобилиста задержали. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель, который от прохождения медицинского освидетельствования на опьянения отказался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Водителя задержали. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Кроме того, в отношении правонарушителя составлены административные материалы за невыполнение водителем требования о прохождении освидетельствования и оставление места дорожно-транспортного происшествия.
В Иркутской области водитель Porsche наехал на инспектора ДПС
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Хулиганку задержали росгвардейцы
Погибли мужчина и женщина
Дети сами пытались откопать шестилетнего друга
Страшное ДТП произошло в Закаменском районе
В Кяхте ищут вандалов, повредивших памятник «Часовые границы»
Девочку сняли по пожарной лестнице
Поджигателем домов в СНТ «Зенит» оказался хорошо известный местным жителям пироман
Люди эвакуировались самостоятельно
Угонщик, угрожавший водителю шампуром, пошёл на преступление после ссоры с женой
В прошлом году здесь поезд насмерть сбил девочку
Пожар произошёл в частном секторе
Среди погибших трое детей
Девочка погибла в столкновении минивэна и большегруза
Трагедия произошла, когда ребёнок играл
Происшествия, 08.08.2022
На скульптуру было потрачено более 700 тысяч рублей