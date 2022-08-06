Улан-удэнка обманом выманила у знакомой более 700 тысяч на покупку жилья

Горожанка соврала, что продаёт квартиру



Жительница Улан-Удэ признана виновной в мошенничестве.



Судом установлено, что в январе 2019 года зная, что её знакомая хочет приобрести квартиру и у неё есть деньги, решила присвоить их обманом. Она позвонила ей и сообщила о продаже не существующей квартиры, и о необходимости внесения предоплаты за неё. Знакомая поверила ей и перевела на банковскую карту 764 тысячи рублей.



Но на этом аферистка не остановилась. Она вновь позвонила знакомой и попросила ещё перевести ей предоплату за приобретаемую квартиру. Последняя перевела ещё 30 тысяч рублей.



Полученными деньгами аферистка распорядилась по своему усмотрению.



Ущерб составил 794 тысячи рублей.



- При назначении наказания суд принял во внимание личность подсудимой, отсутствие судимостей, признание вины в ходе предварительного расследования, активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в сообщении сведений, существенных для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба потерпевшей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, положительную характеристику по месту жительства, отсутствие судимостей, официальное трудоустройство, мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с испытательным сроком 2 года. Также с осуждённой в пользу потерпевшей в счёт возмещения материального ущерба взыскано 704 тысячи рублей.





