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Читу и Читинский район начало затапливать

Читу и Читинский район начало затапливать
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Восстановительные работы организованы на месте промыва дамбы реки Читинка

Вода реки Читинка в Читинском районе Забайкальского каря поднялась выше отсыпи дамбы и подтопила дачные кооперативы «Островок» и «Земляничное». Об этом заявил глава Читинского района Виктор Машуков.

- Вода просто переливается, промывы делает в дамбе. Сейчас пришли несколько грузовых автомобилей с грунтом для засыпки этих промоев. Работу начали, - рассказал Виктор Машуков.

На месте промыва дамбы на реке Читинка в данный момент работают два грузовых автомобиля, ожидаются ещё несколько.

Из-за обильных осадков с 25 по 27 июля пострадали пять районов Забайкалья. Администрациями районов и МЧС России по краю организованы аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводков. В пострадавших от паводков районах работают специалисты, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Также начало подтапливать территорию Читы. В городе введён режим повышенной готовности. Развёрнуты три пункта временного размещения. Ведутся работы по защите дачных участков. Задействованы 76 человек, 12 самосвалов, четыре погрузчика и один грейдер. Заключены договоры на поставку питьевой воды и предметов первой необходимости. Также проводятся берегоукрепляющие работы.

- В связи с поднятием уровня воды в реке Чита просим вас быть бдительными. Приготовиться к эвакуации, собрать ценные вещи и документы. Автобусы для эвакуации в п. Заречный находятся на пересечении улиц Аграрная и Овощная; в п. Биофабрика – возле магазина «Олимп». Пункты временного размещения находятся в школе №17 (ул. Ямаровская, 4) и школе №45 (ул. Горбунова, 45), - извещает пресс-служба администрации Читы.

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной подъёмом воды в русле реки Читинка, в случае закрытия моста через реку на улице Комсомольская движение пассажирского транспорта общего пользования будет осуществляться:
- Маршруты №№ 5, 6, 8, 20, 22, 24 - ул. Ленина – проспект Белика – Мост - ул. Крымская –далее по установленному маршруту;
- Маршруты №№ 7, 17, 27, 47, 58, 77 – проспект Белика – Мост –ул. Крымская далее по установленному маршруту;
- Маршруты №№ 10, 14, 19, 19з., 21, 40, 49, 61 – ул. Ленина – ул. Мостовая – ул. Набережная – ул. Краснознаменная (в обратном направлении ул. Недорезова, переулок Прямой, ул. Мостовая) – ул. Недорезова - ул. Комсомольская далее по установленному маршруту;
- Маршруты №№ 25, 25т, 51 – ул. Бабушкина – ул. Богомягкова – ул. Ленина - ул. Мостовая – ул. Набережная – ул. Краснознаменная (в обратном направлении ул. Недорезова, переулок Прямой, ул. Мостовая) – ул. Недорезова - ул. Комсомольская далее по установленному маршруту;
Движение троллейбусов по маршрутам №№ 2, 3 осуществляется до ж/д вокзала.
Чита наводнение затопление подтопление Читинский район Забайкальский край

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