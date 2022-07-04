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В Улан-Удэ собака искусала лицо пятилетней девочки

В Улан-Удэ собака искусала лицо пятилетней девочки
Происшествия, 
На девочку набросилась собака, находившаяся на самовыгуле

3 июля во дворе дома по улице Добролюбова, 2 в Улан-Удэ собака напала на пятилетнюю девочку. Пёс сильно искусал девочку за лицо. Малышке пришлось накладывать 10 швов, рассказала мама девочки через паблик «Аонинм 03».

- Собаку еле отогнали палками, боюсь представить, что было бы секундами позже, - написала женщина.

На место приезжала служба отлова. Вскоре владельца животного удалось установить. Выяснилось, что от хозяина пёс убежал 2 июля, и мужчина не мог его отыскать.

Женщина намерена идти в суд и там добиваться справедливости. Пока же владелец пса не оказал никакой помощи.

- С хозяином виделись после этого лично, он сказал: «Извините, до этого таких случаев с нашей собакой не было, он убежал от меня, я сам не мог его найти...» На дочь больно смотреть, ни разговаривать, ни кушать не может, так как губу тоже зашивали, на щеке, под глазом, на шее швы. Сегодня первую ночь после укуса мы почти не спали, так как температура ещё помимо, и она очень сильно напугана... Неизвестно, как это отразится ещё в будущем психологически, и на лице скорей всего шрамы останутся... – рассказала взволнованная женщина.

Она обратилась к пользователям за советом, что ей делать дальше. «Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, врагу такое не пожелаешь... И те, кто заводят себе собак, смотрите за ними, воспитывайте, всё-таки мы в ответе, за тех, кого приручили!» – просит мать пострадавшей девочки.

По факту нападения пса на девочку специалисты управления административного контроля провели проверку, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе комитета городского хозяйства.

Установлено, что собака содержится в квартире, но хозяин отпускает питомца гулять во дворе одного. На владельца животного составлен протокол за нарушение правил выгула и допущение на человека. Ему грозит штраф от 6 до 10 тысяч рублей.



собаки

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