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В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Камри» и трамвай

В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Камри» и трамвай
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
По предварительной информации, вина в ДТП лежит на водителе иномарки

4 июля в Улан-Удэ на пересечении улиц Сахьяновой и Солнечная столкнулись автомобиль «Тойота Камри» и трамвай маршрута №8.

Подробности ДТП рассказали в службе аварийных комиссаров «Кузов Салон».

- Водитель «Тойота Камри», не убедившись в безопасности манёвра, совершил столкновение с трамваем. Водитель пострадал, - сообщает служба аваркомов.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 24 июня на подъёме на Удинский мост под трамвай попал пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.

В марте суд обязал автомобилиста из Кабанского района выплатить МУП «Управление трамвая» 398 тысяч рублей. Водитель врезался в трамвай, не имея на тот момент полиса ОСАГО. В результате ремонтировать вагон пришлось самому предприятию. 
ДТП трамвай

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