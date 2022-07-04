По предварительной информации, вина в ДТП лежит на водителе иномарки
4 июля в Улан-Удэ на пересечении улиц Сахьяновой и Солнечная столкнулись автомобиль «Тойота Камри» и трамвай маршрута №8.
Подробности ДТП рассказали в службе аварийных комиссаров «Кузов Салон».
- Водитель «Тойота Камри», не убедившись в безопасности манёвра, совершил столкновение с трамваем. Водитель пострадал, - сообщает служба аваркомов.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 24 июня на подъёме на Удинский мост под трамвай попал пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.
В марте суд обязал автомобилиста из Кабанского района выплатить МУП «Управление трамвая» 398 тысяч рублей. Водитель врезался в трамвай, не имея на тот момент полиса ОСАГО. В результате ремонтировать вагон пришлось самому предприятию.
В Улан-Удэ столкнулись «Тойота Камри» и трамвай
Происшествия, Фото:
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