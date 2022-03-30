Житель Бурятии заплатит почти 400 тысяч за ДТП с трамваем

У автомобилиста отсутствовал полис автогражданской ответственности



Жителя Кабанского района Бурятии суд обязал возместить ущерб, причинённый в ДТП с трамваем. Речь идёт о сумме в 398 тысяч рублей.



ДТП произошло в Улан-Удэ 28 апреля 2021 года около 22 часов. Водитель автомобиля врезался в трамвай. На момент аварии у автомобилиста не было полиса ОСАГО.



Стоимость трамвая, который протаранил водителя, превышает 33 млн рублей. Ремонт же обошёлся в те самые почти 400 тысяч рублей. Работа стоила 40 тысяч рублей, а львиную долю расходов составили детали, которые пришлось менять.



Купить новое оборудование виновник аварии сразу не смог, так как оно дорого стоит, а у мужчины не было финансовой возможности. В итоге повреждённые детали исправили силами предприятия, и трамвай выпустили на линию во избежание простоя.



Специалисты отремонтировали и покрасили переднюю панель, бампер, подфарную панель, говорится в решении по гражданскому делу.



Затем МУП «Управление трамвая» подало в суд иск о возмещении ущерба с виновного водителя. Суд исковые требования удовлетворил и взыскал с автомобилиста ущерб, причинённый в результате ДТП, в размере 398,6 тысяч рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 186 рублей.

