У автомобилиста отсутствовал полис автогражданской ответственности
Жителя Кабанского района Бурятии суд обязал возместить ущерб, причинённый в ДТП с трамваем. Речь идёт о сумме в 398 тысяч рублей.
ДТП произошло в Улан-Удэ 28 апреля 2021 года около 22 часов. Водитель автомобиля врезался в трамвай. На момент аварии у автомобилиста не было полиса ОСАГО.
Стоимость трамвая, который протаранил водителя, превышает 33 млн рублей. Ремонт же обошёлся в те самые почти 400 тысяч рублей. Работа стоила 40 тысяч рублей, а львиную долю расходов составили детали, которые пришлось менять.
Купить новое оборудование виновник аварии сразу не смог, так как оно дорого стоит, а у мужчины не было финансовой возможности. В итоге повреждённые детали исправили силами предприятия, и трамвай выпустили на линию во избежание простоя.
Специалисты отремонтировали и покрасили переднюю панель, бампер, подфарную панель, говорится в решении по гражданскому делу.
Затем МУП «Управление трамвая» подало в суд иск о возмещении ущерба с виновного водителя. Суд исковые требования удовлетворил и взыскал с автомобилиста ущерб, причинённый в результате ДТП, в размере 398,6 тысяч рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 186 рублей.
Житель Бурятии заплатит почти 400 тысяч за ДТП с трамваем
Происшествия, Фото:
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