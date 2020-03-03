Экс-зампред правительства Бурятии вместо техники получил коробку бумаги

Бывший зампред правительства Бурятии Владимир Матханов попался на уловку мошенников. О своей неудачной покупке в Интернете он написал на странице в Facebook. Матханов пояснил, что почти за две тысячи рублей решил приобрести для детей мини-принтер. Однако вместо обещанной техники с почты он забрал коробку с бумагой.
- Развели поросята, - написал Владимир Матханов.
Реклама принтера ему попалась на просторах соцсети. Сообщалось, что на товар действует хорошая скидка. Вместо 3890 рублей предлагали купить принтер всего лишь за 1990 рублей. Невысокая цена привлекла Матханова, и он заказал принтер.
- Пришла посылочка быстро. Звонили активно, интересовались - когда заберу с почты. Оплатил, забрал, в коробке – бумага, - пояснил экс-зампред.
В комментариях он пояснил, что «продавцы» неоднократно звонили и напоминали о посылке и торопили забрать её. Однако вскоре все телефоны стали недоступны.
- Это организованная компашка. У них свой «колл-центр». Звонят, интересуются, напоминают, мотивируют к скорейшему забору с почты. Правда, каждый раз с нового телефона. Сейчас все номера недоступны, - прокомментировал Владимир Матханов.
Как оказалось, реклама многим попадалась на глаза. Председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева тоже успела заказать такой принтер, посылка уже в пути. Но после сообщенияМатханова она сказала, что не будет выкупать посылку.
- Ещё и в подарок картриджи предлагают, и бонус 500 рублей возвращают. Якобы. Ну их... Мошенники да горят в аду за обман доверчивых людей! – эмоционально высказалась Светлана Будашкаева.
Также техника привлекла уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлию Жамбалову, но она только собиралась купить принтер, однако после сообщения о мошенниках передумала.
Владимир Матханов также сообщил, что уже написал заявление в полицию.
В комментариях пользователи Сети делятся своим подобным опытом. Одна из них рассказала, что на Новый год вместо платья получила четыре кг песка и две трикотажные вещицы, которые не заказывала. За посылку она отдала почти четыре тысячи рублей. Женщину смутила очень большой вес посылки и вскрытие она сделала прямо на почте, а содержимое запечатлела на видео.
Другая женщина рассказала, как вместо телефона ей прислали игрушку.
- Наступала на те же грабли, почти 5 тысяч обещали телефон, пришла игрушка. Обратилась в полицию, у них есть стакан, песок в мешке и т.п. Номера недоступны... – поделилась пользователь Сети.
Владимир Матханов занимал пост зампреда правительства Бурятии по социальному развитию пять лет. Он был назначен на эту должность в 2012 году бывшим главой республики Вячеславом Наговицыным. После прихода в Бурятию Алексея Цыденова по договорённости с ним отработал его избирательную кампанию, после чего уволился по собственному желанию в сентябре 2017 года.