Экс-зампред правительства Бурятии вместо техники получил коробку бумаги

- Пришла посылочка быстро. Звонили активно, интересовались - когда заберу с почты. Оплатил, забрал, в коробке – бумага, - пояснил экс-зампред.





- Это организованная компашка. У них свой «колл-центр». Звонят, интересуются, напоминают, мотивируют к скорейшему забору с почты. Правда, каждый раз с нового телефона. Сейчас все номера недоступны, - прокомментировал Владимир Матханов.







