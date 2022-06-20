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На федеральной трассе «Байкал» продолжается сход оползня

На федеральной трассе «Байкал» продолжается сход оползня
Происшествия,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
На дороге организовано реверсивное движение

Дорожники продолжают устранять последствия схода оползня на 156-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области. На сегодняшний день вывезено более 5000 кубометров скального грунта. Однако сход оползня продолжается.

- Неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться, что существенно осложняет работу по расчистке, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».


На дороге организовано реверсивное движение, выставлены временные дорожные знаки и конуса.

В работах задействованы семь самосвалов, два погрузчика, один экскаватор, 12 дорожных рабочих.



В ночное время дежурит подрядная организация, а также экипаж ГИБДД.

О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый оползень сошёл на дорогу после сильных дождей 16 июня
оползни федеральная трасса

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