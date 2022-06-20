На федеральной трассе «Байкал» продолжается сход оползня













Дорожники продолжают устранять последствия схода оползня на 156-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области. На сегодняшний день вывезено более 5000 кубометров скального грунта. Однако сход оползня продолжается.- Неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться, что существенно осложняет работу по расчистке, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».На дороге организовано реверсивное движение, выставлены временные дорожные знаки и конуса.В работах задействованы семь самосвалов, два погрузчика, один экскаватор, 12 дорожных рабочих.В ночное время дежурит подрядная организация, а также экипаж ГИБДД.О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.