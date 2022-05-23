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В Бурятии три человека пострадали при столкновении машины с деревом

В Бурятии три человека пострадали при столкновении машины с деревом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель минивэна не справился с управлением

В субботу ночью, 21 мая, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Они ехали в автомобиле, который врезался в дерево.

- 47-летний водитель автомобиля «Тойота Гайя», следуя со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, в 2 км. от ст. Посольское совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП сам водитель и два пассажира получили травмы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая в центре Улан-Удэ, на улице Балтахинова автомобиль «Тойота Марк II» с пятью людьми врезался в дерево. Авария произошла ранним утром на абсолютно пустой дороге.



ДТП

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