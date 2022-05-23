Водитель минивэна не справился с управлением
В субботу ночью, 21 мая, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Они ехали в автомобиле, который врезался в дерево.
- 47-летний водитель автомобиля «Тойота Гайя», следуя со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, в 2 км. от ст. Посольское совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП сам водитель и два пассажира получили травмы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая в центре Улан-Удэ, на улице Балтахинова автомобиль «Тойота Марк II» с пятью людьми врезался в дерево. Авария произошла ранним утром на абсолютно пустой дороге.
В Бурятии три человека пострадали при столкновении машины с деревом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К осени торфяные очаги могут стать огромными, бьют тревогу активисты
Конопля взошла вместе с газонной травой
Водитель минивэна не справился с управлением
Наезд произошёл в пригороде Улан-Удэ
Огонь охватил более 400 га
В аварии пострадали два человека
В аварии пострадал пассажир
Выгорело около 60 «квадратов»
Уголовное дело направили в суд
Проводится доследственная проверка
Происшествия, 22.05.2022
Пожар произошёл на заимке
Происшествия, 22.05.2022
Мужчина перелезал через забор
Выгорело 200 квадратных метров
В республике бушует ветер
Мальчик купался без присмотра взрослых