На Ольхоне двое детей сожгли катер





В посёлке Хужир на Ольхоне двое мальчиков, которым по 9 и 13 лет, сожгли катер.Виновников пожара установили полицейские и сотрудники МЧС.- Юные нарушители признались, что без разрешения владельца проникли на катер, накрытый пологом, и играли со спичками. Они не заметили, что на палубе пролит горюче-смазочный материал. Одна из горящих спичек упала на пол, и он воспламенился. Испугавшись произошедшего, мальчики убежали, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.В результате пожара внутренняя часть катера полностью уничтожена.Полицейские проводят проверку. В отношении родителей школьников составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).