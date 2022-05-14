На Ольхоне двое детей сожгли катер

Испугавшись произошедшего, юные виновники пожара убежали
В посёлке Хужир на Ольхоне двое мальчиков, которым по 9 и 13 лет, сожгли катер.
Виновников пожара установили полицейские и сотрудники МЧС.
- Юные нарушители признались, что без разрешения владельца проникли на катер, накрытый пологом, и играли со спичками. Они не заметили, что на палубе пролит горюче-смазочный материал. Одна из горящих спичек упала на пол, и он воспламенился. Испугавшись произошедшего, мальчики убежали, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
В результате пожара внутренняя часть катера полностью уничтожена.
Полицейские проводят проверку. В отношении родителей школьников составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
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