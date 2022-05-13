Женщина вновь пошла на кражу даже после того, как её поймали в первый раз
12 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности магазина цифровой и бытовой техники. С витрины украли два сотовых телефона.
Полицейские просмотрели видеозаписи и опознали воровку. Это 33-летняя улан-удэнка, которая ранее уже попалась на аналогичной краже из того же магазина.
- Известно, что женщина 1 мая пришла в магазин, и, присмотрев дорогостоящий сотовый телефон, похитила его с витрины. После срабатывания антикражной сигнализации злоумышленница скрылась. Полицейские задержали улан-удэнку по месту жительства, похищенное изъяли. Было возбуждено уголовное дело о краже. Однако женщина не сделала соответствующих выводов и спустя почти две недели снова совершила кражу двух гаджетов в этой же торговой точке, - сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники патрульно-постовой службы изъяли украденные телефоны по месту жительства подозреваемой. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.
Уголовные дела по двум фактам краж будут объединены в одно производство.
В адрес представителя торговой сети полицейские внесут представление об устранении причин и условий, способствующих преступлению.
Улан-удэнка не могла остановиться от краж из одного и того же магазина
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина вновь пошла на кражу даже после того, как её поймали в первый раз
Молодой человек пошёл на кражу в точке по приёму кедрового ореха у населения
Возгорание началось из-за подожжённой сухой травы
Курьёзный случай произошёл в квартире, которая стоит под охраной
Собаки набросились на мальчика, который шёл в гости к другу
С огнём сражаются более 90 человек
Водитель «Приуса» не справился с управлением
Автомобилист без прав попал в ДТП
Расследуется уголовное дело
Сейсмособытие случилось рано утром
Тушение осложнялось порывистым ветром
Залезший в чужую квартиру горожанин ещё и позвал сюда ночевать девушку
Мальчик скончался на следующий день после наезда
Осуждённый хотел получить наркотики
«Я вам больше никогда не попадусь», - обещал на допросе задержанный