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Улан-удэнка не могла остановиться от краж из одного и того же магазина

Улан-удэнка не могла остановиться от краж из одного и того же магазина
Происшествия, 
Женщина вновь пошла на кражу даже после того, как её поймали в первый раз

12 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности магазина цифровой и бытовой техники. С витрины украли два сотовых телефона.

Полицейские просмотрели видеозаписи и опознали воровку. Это 33-летняя улан-удэнка, которая ранее уже попалась на аналогичной краже из того же магазина. 

- Известно, что женщина 1 мая пришла в магазин, и, присмотрев дорогостоящий сотовый телефон, похитила его с витрины. После срабатывания антикражной сигнализации злоумышленница скрылась. Полицейские задержали улан-удэнку по месту жительства, похищенное изъяли. Было возбуждено уголовное дело о краже. Однако женщина не сделала соответствующих выводов и спустя почти две недели снова совершила кражу двух гаджетов в этой же торговой точке, - сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники патрульно-постовой службы изъяли украденные телефоны по месту жительства подозреваемой. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Уголовные дела по двум фактам краж будут объединены в одно производство.

В адрес представителя торговой сети полицейские внесут представление об устранении причин и условий, способствующих преступлению.

кража

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