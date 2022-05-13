Улан-удэнка не могла остановиться от краж из одного и того же магазина

Женщина вновь пошла на кражу даже после того, как её поймали в первый раз



12 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности магазина цифровой и бытовой техники. С витрины украли два сотовых телефона.



Полицейские просмотрели видеозаписи и опознали воровку. Это 33-летняя улан-удэнка, которая ранее уже попалась на аналогичной краже из того же магазина.



- Известно, что женщина 1 мая пришла в магазин, и, присмотрев дорогостоящий сотовый телефон, похитила его с витрины. После срабатывания антикражной сигнализации злоумышленница скрылась. Полицейские задержали улан-удэнку по месту жительства, похищенное изъяли. Было возбуждено уголовное дело о краже. Однако женщина не сделала соответствующих выводов и спустя почти две недели снова совершила кражу двух гаджетов в этой же торговой точке, - сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники патрульно-постовой службы изъяли украденные телефоны по месту жительства подозреваемой. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.



Уголовные дела по двум фактам краж будут объединены в одно производство.



В адрес представителя торговой сети полицейские внесут представление об устранении причин и условий, способствующих преступлению.



