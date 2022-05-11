Улан-удэнец убил мужа племянницы в День Победы
Днём 9 мая в доме на улица Соболиная в Улан-Удэ произошло убийство. 68-летний мужчина зарезал 59-летнего мужа своей племянницы. Произошло это во время совместного распития алкоголя.
- По данным следствия, 9 мая обвиняемый употреблял алкогольные напитки, после чего пришёл в гости в соседний дом к мужу своей племянницы, с которым продолжил распивать спиртное. Спустя некоторое время между пьяными мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку. Гость схватил со стола нож и нанёс им удар в грудь собутыльника. Клинок угодил в сердце, и потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.
Нападавший сразу позвонил в «скорую», после чего оставался в доме до приезда врачей и следственно-оперативной группы.
На допросе он признал свою вину; ему уже предъявлено обвинение в убийстве.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
9 мая улан-удэнца убили ударом ножа в сердце
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Улан-удэнец убил мужа племянницы в День Победы
Машина «скорой» застряла в пробках после салюта на День Победы
Мужчина не выдержал трудностей ухода за неходячей пенсионеркой
Девочку доставили в больницу
Курение в туалете обернулось штрафом
Разбойника сотрудники уголовного розыска задержали более чем в трёх тысячах километрах от места преступления
Пожар произошёл на шестом этаже санатория-профилактория
Девушка совершила суицид на лестничной площадке
При резком порыве ветра верховой огонь перешёл на трактор
По предварительным данным, он получил ожоги
Работники фермерского хозяйства решили упростить себе работу и спалили лес
Грабители отобрали у жертвы игровую приставку
Молодой человек из Забайкальского края заблудился в Бичурском районе
Ущерб превысил 55 тысяч рублей
Мальчик случайно упал из окна