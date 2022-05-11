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9 мая улан-удэнца убили ударом ножа в сердце

9 мая улан-удэнца убили ударом ножа в сердце
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнец убил мужа племянницы в День Победы

Днём 9 мая в доме на улица Соболиная в Улан-Удэ произошло убийство. 68-летний мужчина зарезал 59-летнего мужа своей племянницы. Произошло это во время совместного распития алкоголя.

- По данным следствия, 9 мая обвиняемый употреблял алкогольные напитки, после чего пришёл в гости в соседний дом к мужу своей племянницы, с которым продолжил распивать спиртное. Спустя некоторое время между пьяными мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку. Гость схватил со стола нож и нанёс им удар в грудь собутыльника. Клинок угодил в сердце, и потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Нападавший сразу позвонил в «скорую», после чего оставался в доме до приезда врачей и следственно-оперативной группы.

На допросе он признал свою вину; ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.


убийство

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