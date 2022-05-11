Девочку доставили в больницу
Сегодня днём в центре Улан-Удэ из многоэтажки на улице Смолина, 81 выпал ребёнок. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Девочку на автомобиле скорой помощи увезли в детскую республиканскую клиническую больницу. Подробности происшествия выясняются.
Фотографию с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Видно, что на помощь пострадавшей девочке поспешили прохожие.
Подобные происшествия уже случались в этом доме. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2019 года мужчина в результате несчастного случая сорвался с верёвки из простыней и рухнул на землю. Тогда, как и в этом случае, вокруг собралась толпа зевак.
На прошлой неделе трагедия произошла в высотном доме на улице Революции 1905 года. Во время пожара из окна квартиры на девятом этаже выпал 39-летний мужчина. Он скончался через некоторое время в больнице.
В центре Улан-Удэ из окна многоэтажки выпал ребёнок
Происшествия, Фото:
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