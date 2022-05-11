 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В центре Улан-Удэ из окна многоэтажки выпал ребёнок

В центре Улан-Удэ из окна многоэтажки выпал ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочку доставили в больницу

Сегодня днём в центре Улан-Удэ из многоэтажки на улице Смолина, 81 выпал ребёнок. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Девочку на автомобиле скорой помощи увезли в детскую республиканскую клиническую больницу. Подробности происшествия выясняются.

Фотографию с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Видно, что на помощь пострадавшей девочке поспешили прохожие.

Подобные происшествия уже случались в этом доме. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2019 года мужчина в результате несчастного случая сорвался с верёвки из простыней и рухнул на землю. Тогда, как и в этом случае, вокруг собралась толпа зевак. 

На прошлой неделе трагедия произошла в высотном доме на улице Революции 1905 года. Во время пожара из окна квартиры на девятом этаже выпал 39-летний мужчина. Он скончался через некоторое время в больнице.

падение несчастный случай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ангарчанина, напавшего на офис микрозаймов с пистолетом, нашли в тундре
Происшествия, 11.05.2022
Разбойника сотрудники уголовного розыска задержали более чем в трёх тысячах километрах от места преступления
В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека
В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека
Происшествия, 11.05.2022
Пожар произошёл на шестом этаже санатория-профилактория
В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
Происшествия, 11.05.2022
Девушка совершила суицид на лестничной площадке
В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб тракторист
В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб тракторист
Происшествия, 11.05.2022
При резком порыве ветра верховой огонь перешёл на трактор
На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек
На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек
Происшествия, 11.05.2022
По предварительным данным, он получил ожоги
В Иркутской области трактористы подожгли солому и устроили лесной пожар
В Иркутской области трактористы подожгли солому и устроили лесной пожар
Происшествия, 11.05.2022
Работники фермерского хозяйства решили упростить себе работу и спалили лес
Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице
Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице
Происшествия, 11.05.2022
Грабители отобрали у жертвы игровую приставку
В Бурятии нашёлся пропавший неделю назад сборщик дикоросов
В Бурятии нашёлся пропавший неделю назад сборщик дикоросов
Происшествия, 11.05.2022
Молодой человек из Забайкальского края заблудился в Бичурском районе
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 11.05.2022
Лес горел в Иволгинском районе
В аэропорту Улан-Удэ могло затопить взлётную полосу
В аэропорту Улан-Удэ могло затопить взлётную полосу
Происшествия, 10.05.2022
Из-за засора водоотвода были размыты опоры ограждения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^