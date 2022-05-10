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В аэропорту Улан-Удэ могло затопить взлётную полосу

В аэропорту Улан-Удэ могло затопить взлётную полосу
Происшествия,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
Из-за засора водоотвода были размыты опоры ограждения

Накануне взлётно-посадочную полосу международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ едва не залила вода. Причиной стало засорение бытовым мусором водоотводной канавы.

- Вчера произошёл засор, в результате которого вода пошла через заграждение. Мусор вытащили, и это явно бытовой мусор в мешках. В результате размыло опоры ограждения и был риск того что вода может пройти на полосу, - написал генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Гармаев обратился к жителям близлежащих посёлков Левого берега не пытаться выбрасывать бытовой мусор в водоотводные канавы. Также он предупредил, что по периметру аэропорта установлены камеры.

- Просим не создавать проблем аэропорту и самим себе. Спасибо за понимание, - сообщил гендиректор «Байкала».
аэропорт Улан-Удэ Бурятия

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