Тело ребёнка нашли местные жители, помогавшие в поисках
11-летний мальчик из Тункинского района Бурятии, которого искали больше недели, найден мёртвым. Его нашли в лесу, в семи-восьми километрах от своего села Хужиры.
- Ребёнок найден без признаков жизни, в семи-восьми километрах от села Хужиры, в лесном массиве, возле просёлочной дороги. Мальчика обнаружили местные жители, действовавшие под руководством специалиста отряда «ЛизаАлерт», - сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев.
Проводятся следственные действия, с участием судмедэксперта. В пресс-службе администрации Тункинского района подробности обещали озвучить позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок, житель села Хужиры, ушёл из дома вечером 27 апреля. Он поругался с пьяным отцом, взял двух своих собак и ушёл в неизвестном направлении. С одной стороны от деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес. Вскоре были найдены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Но выйти сразу на след мальчика не удалось. А через два дня голодные собаки одни вернулись домой.
В масштабных поисках участвовали более 200 человек. В том числе приехали волонтёры «ЛизаАлерт» из нескольких регионов (даже с Кавказа). Лес проверяли с помощью дронов с тепловизором, местность прочёсывали полицейские, опытные поисковики и местные жители, в том числе конники.
Только сегодня поступила обнадёживающая информация, что ребёнок, возможно, жив. Были найдены его следы, которые назвали свежими. Но, к сожалению, история окончилась трагично. Что же произошло с мальчиком, пока остаётся неизвестным.
Пропавшего в Бурятии 11-летнего мальчика нашли мёртвым
Происшествия, Фото:
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