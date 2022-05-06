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Пропавшего в Бурятии 11-летнего мальчика нашли мёртвым

Пропавшего в Бурятии 11-летнего мальчика нашли мёртвым
Происшествия,  Фото:"ЛизаАлерт"
Тело ребёнка нашли местные жители, помогавшие в поисках

11-летний мальчик из Тункинского района Бурятии, которого искали больше недели, найден мёртвым. Его нашли в лесу, в семи-восьми километрах от своего села Хужиры.

- Ребёнок найден без признаков жизни, в семи-восьми километрах от села Хужиры, в лесном массиве, возле просёлочной дороги. Мальчика обнаружили местные жители, действовавшие под руководством специалиста отряда «ЛизаАлерт», - сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев.

Проводятся следственные действия, с участием судмедэксперта. В пресс-службе администрации Тункинского района подробности обещали озвучить позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок, житель села Хужиры, ушёл из дома вечером 27 апреля. Он поругался с пьяным отцом, взял двух своих собак и ушёл в неизвестном направлении. С одной стороны от деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес. Вскоре были найдены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Но выйти сразу на след мальчика не удалось. А через два дня голодные собаки одни вернулись домой

В масштабных поисках участвовали более 200 человек. В том числе приехали волонтёры «ЛизаАлерт» из нескольких регионов (даже с Кавказа). Лес проверяли с помощью дронов с тепловизором, местность прочёсывали полицейские, опытные поисковики и местные жители, в том числе конники.

Только сегодня поступила обнадёживающая информация, что ребёнок, возможно, жив. Были найдены его следы, которые назвали свежими. Но, к сожалению, история окончилась трагично. Что же произошло с мальчиком, пока остаётся неизвестным. 
пропавшие без вести смерть

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