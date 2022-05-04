В Бурятии щенки пропавшего мальчика одни вернулись домой

В Тункинском районе Бурятии продолжаются поиски пропавшего неделю назад 11-летнего мальчика, жителя посёлка Хужиры. Пока результатов нет. Хрониками поисков делится пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.
Ребёнок ушёл из дома 27 апреля, примерно в 20:00, с двумя домашними щенками, к которым был очень привязан. Четыре дня назад кинологи со служебной собакой обнаружили возможные следы ребёнка, самодельную лежанку, пустую бутылку из-под воды. Однако потом следы затерялись в густом сосновом лесу.
Три дня назад щенята пропавшего ребёнка вернулись домой. К сожалению, без хозяина.
- Поисковая операция пока желаемых результатов не дала. Но мы обязаны искать мальчика. Огромное спасибо всем жителям района, педагогам всех школ района, главам поселений, депутатам райсовета, спасателям, специалистам отряда «ЛизаАлерт», пришедшим к нам на помощь. Для всех них организовано горячее питание в Хужирской школе-детсаду. Беда чужой не бывает, - сказал глава Тункинского района Чингис Маншеев.
Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» призывают жителей Бурятии и Иркутской области подключиться к поиску пропавшего мальчика.
По предварительным данным, ребёнок может находиться в лесополосе – поисковики находят следы ребёнка, есть понимание направления движения. Отработана большая территория посёлка и леса.
Сейчас остро не хватает добровольцев.
- Обращаюсь ко всем жителям Бурятии и Иркутской области. Если вы видите в себе силы и возможность помочь в поиске и отработки задач в природной полосе, просьба присоединиться к нашему отряду. Мы имеем всё необходимое оборудование для работы в лесу, от вас требуется только желание, специальная одежда для прогулок по мокрому лесу, физическая выносливость и свободное время, - обратился к населению двух регионов координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин.
Срочная заявка на поиск ребёнка отряду «ЛизаАлерт» поступила 1 мая. На поиски приехали добровольцы из трёх регионов страны: Бурятии, Иркутской области и Москвы.
Сегодня, 4 мая, в поисках задействованы 97 человек. За четверо суток добровольцы выполнили 62 задачи: осмотрены лес, территория поселения, заброшенные здания, сооружения, сеновалы, колоды. Открытые пространства осмотрены при помощи беспилотных летательных аппаратов.
В последний раз след мальчика был зарегистрирован в районе ЛЭП улуса Хужиры, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7».
- Ребята-профессионалы, работают чётко по надёжному, годами проверенному алгоритму тысячами поисков по всей стране. Но из-за специфики географии нашего района нужна помощь местных жителей. Эффективными поиски будут, если ежедневно будут принимать участие порядка 100 человек, особенно на лошадях. Поэтому обращаемся к вам, дорогие земляки, отозваться на помощь. В случае участия сбор ежедневно с 7:00 до 9:00 возле спортзала Хужирской школы, - сказала заместитель главы Тункинского района Юлия Сушкеева.
Волонтёрам необходимо при себе иметь сухой паёк и воду, так как работать предстоит 8-9 часов. Форма одежды – для леса, обязательна хорошая обувь: боты, берцы.
Если вы готовы помочь отряду в поисках, перед выездом следует обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.